Por: El Espectador

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En una reciente operación militar en Nariño, soldados del Batallón Especial Energético y Vial Número 20, pertenecientes a la Brigada 23, lograron neutralizar un atentado con explosivos en el peaje El Contadero. La acción, según lo informó la Tercera División del Ejército Nacional, tuvo lugar durante labores de vigilancia y seguridad en este punto clave de la vía, donde hombres armados que se movilizaban en una motocicleta intentaron instalar un artefacto explosivo improvisado. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, pero en medio del escape el explosivo detonó de forma accidental, provocando la muerte de uno de los implicados. El Ejército confirmó que mantienen control y patrullaje para proteger a quienes transitan por este sector vial.

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Este hecho ocurre en una semana marcada por varios intentos de ataques con explosivos en las carreteras del país. De acuerdo con información del Ejército Nacional, en menos de 24 horas se logró neutralizar un segundo artefacto: un taxi con 60 kilos de explosivos que fue hallado en la vía entre El Espinal y Flandes, en el departamento de Tolima. Este vehículo había sido robado horas antes en El Espinal y posteriormente abandonado cerca del peaje en la vía hacia Girardot. El explosivo, equipado con un sistema de activación temporizado, fue destruido con una carga disruptiva, una técnica utilizada por los militares para destruir estos artefactos de manera segura, siempre en coordinación con la Policía Nacional.

A estos hechos se suman las explosiones del domingo 15 de noviembre, cuando en la madrugada se registraron dos detonaciones en peajes de Meta y Huila. En estos últimos casos, según reporta El Espectador, no hubo víctimas mortales ni heridos, y hasta ahora ninguna organización armada ha sido señalada como responsable. Sin embargo, las autoridades mantienen operativos y presencia constante para prevenir sucesos similares en otras regiones.

La seguidilla de incidentes pone en evidencia los riesgos persistentes en corredores viales estratégicos y la importancia de la acción conjunta de fuerzas militares y policiales en la neutralización de amenazas contra la seguridad de la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo opera el Ejército Nacional para neutralizar explosivos en vías como la de Nariño?

Según informes del Ejército Nacional, la neutralización de explosivos en carreteras se realiza mediante técnicas como la carga disruptiva. Este método permite destruir de forma segura artefactos con sistemas de activación, minimizando riesgos para el personal y la población civil. En los casos recientes, la coordinación con la Policía Nacional ha sido esencial para el éxito de estas intervenciones.

¿Qué es un explosivo con sistema de activación temporizado y cómo se destruye?

Un artefacto explosivo con sistema de activación temporizado es aquel que se programa para detonar luego de un tiempo determinado. Para desactivarlos o destruirlos, los militares emplean técnicas especializadas como la carga disruptiva, que permite evitar una detonación accidental y eliminar el peligro de manera controlada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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