Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El proyecto de la Casa Ecológica de los Animales, propuesto hace 13 años por el concejal César García Vargas en la localidad de Engativá, enfrenta una crisis crítica que amenaza con convertirlo en un auténtico elefante blanco. Según información de El Espectador y la Contraloría de Bogotá, el objetivo era crear un espacio adecuado para acoger y atender a perros y gatos en condición de calle. Sin embargo, la construcción y puesta en marcha de esta infraestructura se ha visto seriamente obstaculizada por sucesivos retrasos, contrataciones deficientes y problemas en la ejecución de recursos públicos.

Sigue a PULZO en Discover

La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal por culpa grave a la Secretaría Distrital de Ambiente y al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tras encontrar varias irregularidades relacionadas con la gestión del contrato interadministrativo que involucraba también a Findeter. El ente de control señaló que, aunque no existe actualmente una sede física funcional, fueron adquiridos equipos veterinarios que terminaron en desuso y almacenados, causando gastos adicionales en bodega y depreciación de los equipos. Adicionalmente, durante el proceso se reconoció un reintegro parcial de COP 6.525 millones, pero la imputación total por detrimento fiscal supera los COP 37.500 millones.

En palabras de Andrés Alarcón, gerente de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, "las demoras en la construcción y entrega de este proyecto no solo afectan el buen uso de los recursos públicos de los bogotanos, también, generan un impacto negativo en la atención oportuna de la población animal de la ciudad". Este rezago implica un impacto tangible: miles de perros y gatos permanecen sin atención adecuada, en una ciudad donde, según lo exponían en el Concejo de Bogotá, existe una cifra cercana a 83.000 animales en condición de calle.

A pesar de los obstáculos, la Secretaría de Ambiente anunció una nueva inyección de recursos por COP 52 mil millones para culminar las obras y poner en funcionamiento el albergue, con la meta de iniciar operaciones gradualmente en el primer semestre de 2027. El diseño original contempla áreas de aislamiento, cuartos fríos, espacios de atención etológica (especializados en el comportamiento animal), alojamientos para caninos y felinos, además de zonas administrativas. No obstante, las etapas iniciales han estado marcadas por defectos constructivos, filtraciones, humedades, acumulación de agua y vegetación desbordada, lo que mantiene la infraestructura lejos de cumplir su cometido.

Actualmente, la capacidad institucional para atender animales vulnerables sigue restringida y depende de los recursos existentes en los programas distritales. Mientras tanto, la necesidad crece junto con los reportes de crueldad animal y bajos niveles de esterilización, lo que hace urgente la finalización de este proyecto para mejorar la protección animal en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Casa Ecológica de los Animales en Engativá sigue inconclusa después de 13 años?

La Casa Ecológica de los Animales permanece inconclusa debido a múltiples suspensiones, modificaciones contractuales, abandono del proyecto y problemas en la ejecución de los contratos. Según la Contraloría de Bogotá, estas fallas han impedido la entrega del albergue y han derivado en deficiencias estructurales, equipos en desuso, y un fuerte impacto sobre los recursos destinados para la atención animal en la capital.

¿Cuáles son las consecuencias del retraso en la Casa Ecológica de los Animales para los animales de calle en Bogotá?

El retraso afecta la capacidad de respuesta para atender perros y gatos vulnerables, pues limita los cupos en albergues y retrasa la prestación de atención veterinaria y programas de adopción. Según datos expuestos en el Concejo de Bogotá y reportados por El Espectador, cerca de 83.000 animales de calle permanecen desatendidos, mientras aumentan los casos de maltrato animal y se mantienen bajos niveles de esterilización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.