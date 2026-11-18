Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una escena poco convencional tuvo lugar el martes 17 de noviembre en el Congreso de la República, cuando un grupo de personas privadas de la libertad ingresó al Capitolio Nacional. Este hecho ocurrió durante un debate de control político enfocado en la crisis carcelaria en Colombia y fue autorizado por el senador Gustavo Moreno en el marco del programa Cárceles Productivas. La convocatoria corrió por cuenta de los senadores Gustavo Moreno e Isabel Zuleta, quienes también invitaron al ministro de Justicia, Iván Cancino, con el fin de resolver inquietudes sobre la situación actual del sistema penitenciario del país.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el debate, los senadores y asistentes señalaron graves dificultades en el sistema penitenciario, tales como el hacinamiento crónico, la carencia de infraestructura adecuada y la falta de herramientas para vigilar a quienes cumplen condenas fuera de las cárceles. Según cifras presentadas por el senador Moreno y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), existe una población de 101.543 personas privadas de la libertad, mientras que la capacidad real de los establecimientos carcelarios apenas alcanza los 80.992 cupos. Esto evidencia un déficit de 20.551 espacios, situación que propicia que muchas personas condenadas permanezcan durante años en estaciones de Policía o en centros de reclusión transitoria.

Otro punto relevante expuesto durante la sesión giró en torno a la vigilancia de quienes cumplen detención domiciliaria. De acuerdo con Moreno, cerca de 65.000 personas se encuentran bajo esta medida, pero el Inpec solo dispone de 5.000 brazaletes electrónicos para su monitoreo, lo que dificulta significativamente el seguimiento y control de esta población.

Frente a estos señalamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció la gravedad de la situación y afirmó que existe un “estado de cosas inconstitucional” en las cárceles del país, añadiendo la urgencia de encontrar soluciones. Cancino precisó además que la tasa de reincidencia calculada por su cartera es del 25,4 %, mucho menor a la cifra de entre el 70 y el 80 % mencionada por otros participantes. Entre las estrategias señaladas, destacó los esfuerzos para finalizar los centros penitenciarios en Riohacha y Sabanas de Ángel, así como iniciativas dirigidas a bloquear líneas celulares usadas para extorsiones y la instalación de inhibidores de señal en los penales. Sin embargo, las cifras puestas sobre la mesa dejaron claro que el reto del sistema penitenciario colombiano es de grandes proporciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas más graves del sistema carcelario en Colombia, según lo discutido en el Congreso?

De acuerdo con la información expuesta en el Congreso y cifras del Inpec, los problemas más graves que enfrenta el sistema carcelario colombiano incluyen el hacinamiento, la falta de infraestructura, el déficit de cupos disponibles frente a la población privada de la libertad y la carencia de dispositivos como los brazaletes electrónicos para vigilar a quienes tienen detención domiciliaria.

¿Qué soluciones propuso el ministro de Justicia durante el debate sobre la crisis carcelaria en Colombia?

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se comprometió a continuar y fortalecer acciones como la finalización de nuevos centros penitenciarios en Riohacha y Sabanas de Ángel, además del bloqueo de líneas telefónicas empleadas en extorsiones y la instalación de inhibidores de señal en el interior de las cárceles. También resaltó la disposición del Gobierno a buscar soluciones estructurales que atiendan la crisis actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.