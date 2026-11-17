Una escena poco habitual se registró en el Congreso de la República, donde varias personas privadas de la libertad ingresaron al Senado para participar en una jornada del debate de control político por la crisis carcelaria.

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El hecho fue registrado en video y divulgado por Caracol Radio, que informó que la presencia de estas personas coincidió con el inicio de un debate de control político sobre la crisis carcelaria en Colombia.

La sesión busca examinar la situación del sistema penitenciario y escuchar las explicaciones del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien deberá responder a los interrogantes de los senadores.

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Acá, las imágenes de la llegada de los presos:

#Política | Con la presencia de algunos privados de la libertad que hacen parte del programa Cárceles Productivas, a esta hora arranca en el Senado el debate de control político por la crisis carcelaria. El ministro de Justicia, Iván Cancino, responderá a los interrogantes. https://t.co/woHMRjWbSk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 17, 2026

Ministro de Justicia responderá por crisis carcelaria

El debate de control político tiene como uno de sus protagonistas al ministro de Justicia, Iván Cancino, quien deberá responder ante el Senado sobre los interrogantes relacionados con la crisis del sistema penitenciario.

La discusión se produce en medio de los cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión, el hacinamiento y los desafíos que enfrenta el sistema carcelario colombiano.

La jornada también pone sobre la mesa la importancia de las iniciativas de resocialización y de las alternativas para que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar actividades productivas durante su permanencia en prisión.

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