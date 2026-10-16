Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha enfocado sus esfuerzos en mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, situación que ha sido reconocida públicamente en el marco del conversatorio sobre ‘Ejecución de Penas y Encuentro Interinstitucional sobre el Acceso a la Justicia’. De acuerdo con los datos expuestos, el Consejo Superior de la Judicatura reconoció la labor realizada en conjunto por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) regional Bogotá, la Policía de Bogotá y la Rama Judicial. El resultado de este trabajo articulado ha sido la reducción significativa del hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las Estaciones de Policía, lugares conocidos como Centros de Detención Transitoria (CDT).

Sigue a PULZO en Discover

Durante el evento, el magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, quien coordina la especialidad penal, informó que la creación de nuevos juzgados por parte del Consejo Superior de la Judicatura durante el último año permitió resolver 399 casos de fondo relacionados con personas privadas de la libertad. La magnitud del impacto es notable: la cifra de hacinamiento pasó de 172 % en agosto de 2025 a 28,5 % en septiembre de 2026, lo que equivale a una reducción de 143,5 puntos porcentuales. Este resultado, descrito como decisivo y contracíclico, se atribuye al trabajo constante de los últimos dos años.

El magistrado Vallejo enfatizó que el “Estado de Cosas Institucional” se extendió a los Centros de Detención Transitoria, donde la situación se volvió alarmante y comprometía la dignidad humana. Fue a partir de diálogos y encuentros entre distintas entidades, incluidos el alcalde distrital Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad César Andres Restrepo y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Lina María Toro Tamayo, que se diseñó y puso en marcha un aplicativo digital. Esta herramienta tecnológica permite registrar, actualizar y dar seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, por su parte, supervisa permanentemente que la información que se ingresa en el sistema se mantenga al día, con el objetivo de garantizar que el acceso a la justicia llegue efectivamente a todos los rincones de Bogotá. Además, se reitera la importancia de denunciar hechos contrarios a la convivencia o de carácter delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que estas denuncias apoyan la investigación y sanción de quienes infringen la ley y contribuyen a la seguridad de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se logró la reducción del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT) en Bogotá?

La disminución del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT) en Bogotá se logró mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el INPEC regional Bogotá, la Policía de Bogotá y la Rama Judicial. De acuerdo con el magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, el Consejo Superior de la Judicatura creó nuevos juzgados, que en el último año emitieron 399 decisiones de fondo en casos de personas privadas de la libertad. Además, la implementación de un aplicativo digital para el registro y seguimiento permitió actualizar la información y agilizar los procesos judiciales, lo que contribuyó a la reducción del hacinamiento.

¿Qué es un Centro de Detención Transitoria (CDT) y cuál es su función en Bogotá?

Un Centro de Detención Transitoria (CDT) es un espacio, como una Unidad de Reacción Inmediata (URI) o una estación de policía, donde se retiene a personas privadas de la libertad de manera temporal mientras se resuelve su situación judicial. Su función principal es albergar a estas personas durante un tiempo limitado, antes de que sean trasladadas a establecimientos penitenciarios definitivos o liberadas, según lo determina la autoridad judicial correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z