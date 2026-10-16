Por: El Espectador

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Una denuncia por un presunto intento de atropello en Bogotá ha causado preocupación entre los habitantes del sector de Galerías. De acuerdo con el relato entregado por un comerciante a Noticias Caracol, la situación se habría desencadenado durante la madrugada del viernes 16 de octubre, cuando, tras cerrar su establecimiento, decidió solicitar un servicio de transporte mediante una aplicación para regresar a su casa en Suba, acompañado de su esposa y sus tres hijos menores de edad.

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En su relato, el comerciante explica que, al llegar el vehículo solicitado por la plataforma, los menores subieron primero. Sin embargo, el conductor habría mostrado molestia porque la familia tardó en abordar el automóvil, según reportó el medio televisivo. A raíz de esta incomodidad, el conductor les indicó que no continuaría con el viaje y solicitó que se bajaran inmediatamente. Cumpliendo con la petición, los niños salieron del vehículo, lo que llevó a una discusión entre los adultos y el conductor, quien luego se marchó del lugar.

La situación se agravó minutos después, cuando, de acuerdo con el testimonio del comerciante, el vehículo volvió a aparecer en el sitio donde la familia permanecía, pero esta vez, el conductor habría acelerado y subido el automóvil al andén, aparentemente con la intención directa de arrollarlos. "Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos", declaró el denunciante en entrevista radial, citada por Noticias Caracol. Según su relato, uno de los hijos logró apartarse en el último momento y así evitó ser alcanzado por el automóvil. Además, otro vehículo transitaba por la zona y estuvo cerca de verse implicado en el incidente.

El caso generó alarma en la familia, que considera lo sucedido como un intento de homicidio y busca respuestas por parte de la plataforma donde pidieron el servicio. El comerciante expresó su deseo de identificar plenamente al conductor e hizo énfasis en la necesidad de que la aplicación responda y esclarezca los hechos, así como conocer las consecuencias para el chofer. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Policía habría sido notificada, pero no hay claridad sobre una investigación oficial ni existe, por ahora, una versión pública del conductor o la propia empresa de transporte. Los detalles adicionales sobre el caso siguen sin ser revelados, tal como señala El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el sector de Galerías con la familia y el conductor de la aplicación?

Según el testimonio entregado a Noticias Caracol, una familia fue presuntamente atacada por el conductor de un servicio solicitado a través de una plataforma digital, quien habría intentado arrollar a los integrantes tras una discusión originada porque el conductor se molestó y se negó a completar el viaje. El comerciante, padre de los menores, aseguró que el hombre regresó para intentar atropellarlos, lo que ha derivado en una denuncia y una petición de esclarecimiento por parte de la familia afectada, según indica El Espectador.

¿La plataforma de transporte respondió ante el intento de atropello denunciado en Bogotá?

Hasta la información disponible, según El Espectador, no hay una respuesta oficial por parte de la plataforma de transporte digital ni del conductor involucrado. La familia ha solicitado a la empresa que tome medidas y aclare lo sucedido, mientras que el caso habría sido informado a las autoridades, aunque no existen detalles confirmados sobre una investigación formal en curso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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