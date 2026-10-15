Por: Gol Caracol

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El Betis vivió una noche especial en la Liga de Campeones, consiguiendo una victoria importante por 3-2 en su primer partido como local. Manuel Pellegrini, entrenador chileno del club, resaltó la importancia de obtener los tres puntos para encaminarse de manera firme hacia el objetivo principal: superar la fase de grupos. En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Pellegrini reconoció que el primer tiempo no reflejó el esfuerzo de su equipo, pues el empate a cero no hacía justicia al rendimiento mostrado en la cancha.

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Al analizar el desarrollo del partido, Pellegrini resumió lo ocurrido destacando que su equipo logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo, aunque el Oporto supo reaccionar de manera puntual volteando el marcador. Sin embargo, el Betis no perdió la calma y supo revertir la situación para quedarse con la victoria. De acuerdo con el estratega, la recuperación temprana del balón fue clave, considerando que el Oporto tiende a iniciar sus jugadas desde el medio campo, lo que representó un reto durante todo el encuentro.

Uno de los aspectos relevantes del partido fue el desempeño de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. El colombiano ingresó desde el banco de suplentes y marcó el segundo gol de los sevillanos, mostrando la capacidad de los jugadores alternativos del plantel. Pellegrini elogió el aporte de Hernández y aseguró que la responsabilidad de los futbolistas suplentes es equivalente a la de los titulares, destacando su calidad para concretar oportunidades de gol.

El ambiente en el estadio también fue motivo de comentarios del técnico, quien recalcó la atmósfera única que se vive en la Liga de Campeones, más aún después de veintiún años sin disputar esta competición. Según Pellegrini, los seis puntos obtenidos en dos jornadas fueron dedicados especialmente a la hinchada, verdadera beneficiaria de esta alegría futbolística.

Pellegrini también se refirió al nivel individual de algunos futbolistas, señalando la evolución de Ez Abde, de quien espera un crecimiento todavía mayor, así como la participación de Ángel Ortiz. El entrenador puntualizó que Ortiz ha tenido dificultades recientes por lesiones, pero confía en que podrá aprovechar las oportunidades en el futuro, al igual que otros jóvenes provenientes de la cantera.

De cara al futuro, Pellegrini prefirió no hablar de objetivos a largo plazo, ya que el foco inmediato está en el próximo partido contra Barcelona y luego, en el compromiso frente a Feyenoord por la Champions. Sobre su posible renovación, el técnico indicó que no es momento de discutir ese tema y que su atención está puesta en el progreso del equipo, valorando los siete años de trabajo y mejoras dentro del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué importancia tiene la recuperación temprana del balón en la estrategia del Betis según Manuel Pellegrini?

Pellegrini consideró fundamental la recuperación temprana del balón durante el partido, ya que el Oporto suele construir su juego a partir del medio campo. Según el entrenador, ese aspecto táctico permitió al Betis imponerse en momentos críticos del encuentro y fue clave para mantener el control y buscar la victoria.

¿Qué aportó Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en el partido de Liga de Campeones del Betis?

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández ingresó desde el banco de suplentes y marcó el segundo gol del Betis. Pellegrini resaltó que el colombiano supo aprovechar su oportunidad y subrayó que la responsabilidad de quienes entran durante el partido es tan relevante como la de los titulares, valorando su calidad y determinación frente al arco rival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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