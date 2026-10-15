El periodista deportivo Julián Capera compartió una noticia especial con sus seguidores: el nacimiento de su hija Sara Julieta Capera García, a quien recibió en su hogar junto con su familia.

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A través de una publicación en redes sociales, el comunicador celebró la llegada de la pequeña con una emotiva carta en la que expresó su felicidad, habló de su fe cristiana y dedicó unas palabras a su esposa y a su hijo mayor.

El periodista acompañó la noticia con una reflexión sobre la paternidad y la gratitud que siente por tener a su hija en brazos. Su publicación también dejó ver la importancia que tienen su fe y sus seres queridos en su vida.

Casi cuarenta horas pasaron antes de regresar a casa. El día que tres se convirtieron en cuatro. Hija mía, bienvenida al mundo 🌸 El padre celestial, en su infinita misericordia, ha decidido ponerte en mis brazos y en mi casa. Eso ya es mucho más de lo que yo merezco. Hoy llegas a un hogar donde, a pesar de nuestras debilidades y torpezas, Cristo reina y el Espíritu Santo llena cada rincón. No por nuestros méritos, sino por su inexplicable amor. Eres bendita, amor mío. Tienes como madre a una mujer difícil de creer. Más valiosa que las piedras preciosas, fuente de bien, revestida de fuerza y dignidad. Tu hermano mayor, viva encarnación del amor y la ternura, te esperaba con ansias. Será tu guardián y tu mejor amigo. Abuelos, tíos, primos, y amigos que parecen hermanos, celebran con gozo tu llegada a este mundo. Sé sal, sé luz. Baila, ríe, ama, vuela. Vive una vida que haga sonreír el corazón de tu creador. Mientras tu papá esté en esta tierra, hará todo porque tu andar tenga más flores que espinas. Te amo Sara Julieta Capera García. https://t.co/oh4KvjnRku — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 15, 2026

Julián Capera presentó a su hija Sara Julieta

En su mensaje, Capera le dio la bienvenida a su hija y expresó su agradecimiento por la oportunidad de convertirse nuevamente en padre.

“El padre celestial, en su infinita misericordia, ha decidido ponerte en mis brazos y en mi casa. Eso ya es mucho más de lo que yo merezco“, escribió el periodista.

La carta estuvo marcada por referencias a su fe y al papel que, según explicó, tiene Cristo en su hogar. El comunicador aseguró que su familia recibe a la niña con amor, aun reconociendo las debilidades y dificultades propias de la vida cotidiana.

También le dedicó unas palabras sobre el futuro que espera para ella y el camino que desea acompañarla a recorrer.

“Eres bendita, amor mío”, expresó Capera, quien dejó claro que la llegada de Sara Julieta representa un momento especial para su familia.

El mensaje que dedicó a su esposa y a su hijo mayor

El periodista también aprovechó la publicación para reconocer a su esposa, a quien describió con palabras de admiración y cariño. En su carta, destacó sus cualidades y la importancia que tiene en la familia, con una referencia a la fortaleza y la dignidad que caracterizan a una mujer valiosa.

Capera tampoco olvidó a su hijo mayor, quien ahora tendrá una hermana menor. Según contó, el niño esperaba con ilusión la llegada de la pequeña.

“Tu hermano mayor, viva encarnación del amor y la ternura, te esperaba con ansias. Será tu guardián y tu mejor amigo”, escribió.

El comunicador extendió su alegría a los abuelos, tíos, primos y amigos cercanos, a quienes incluyó entre las personas que celebran la llegada de Sara Julieta.

Así, el anuncio no solo presentó a la nueva integrante de la familia, sino que también destacó los vínculos que acompañarán a la niña durante su crecimiento.

La promesa de Julián Capera para su hija

En la parte final de la carta, Capera le dedicó una serie de deseos a Sara Julieta. La invitó a vivir con alegría, a amar y a encontrar su propio camino, con un mensaje atravesado por sus convicciones religiosas.

“Sé sal, sé luz. Baila, ríe, ama, vuela”, escribió el periodista.

También expresó su deseo de que la niña construya una vida que haga feliz a su creador y le prometió acompañarla mientras esté a su lado.

“Mientras tu papá esté en esta tierra, hará todo por que tu andar tenga más flores que espinas”, manifestó.

El mensaje terminó con una declaración de amor dirigida a su hija, a quien identificó con su nombre completo: Sara Julieta Capera García.

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