Taliana Vargas, reconocida exreina de belleza colombiana y esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder, captó la atención pública tras liderar múltiples iniciativas comunitarias e institucionales en la capital vallecaucana luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto en Colombia.

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La figura pública asumió un rol sumamente representativo en la reconstrucción social de la ciudad, acompañando de forma presencial a las familias afectadas por pérdidas humanas, heridos y graves destrozos en sus viviendas.

Diversas imágenes y publicaciones de video evidenciaron la cercanía constante de Vargas con la población vulnerada, gestionando ayudas estratégicas e impulsando programas sociales enfocados en la pronta recuperación emocional y económica de los damnificados en la región.

La exseñorita Colombia mantuvo una intensa agenda pública sin descanso, visitando constantemente los centros de acopio, inspeccionando las áreas con construcciones colapsadas y liderando mesas de diálogo para estructurar proyectos de impacto comunitario.

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En medio de este despliegue territorial, Taliana Vargas desarrolló además reuniones de alto nivel junto a la primera dama Ana Lucía Pineda, con el propósito de acelerar el envío de ayudas nacionales y ejecutar iniciativas orientadas a proteger la vida y reconstruir espacios vitales.

No obstante, luego de varias semanas de esfuerzo ininterrumpido en el territorio, la activista comunicó a la opinión pública la decisión de llevar a cabo una pausa temporal en sus canales digitales para atender un asunto de máxima relevancia familiar.

A través de una historia publicada en su perfil oficial de Instagram, Vargas explicó que sus dos hijos iniciaron la semana de receso escolar, motivo por el cual tomó la determinación de apartarse del movimiento de las redes sociales para dedicarse de manera exclusiva a acompañarlos.

“Mis repollos están en receso y yo me voy con ellos”, escribió textualmente en la parte superior de la imagen difundida en sus plataformas digitales. “Modo solo mamá activado por unos días, lejos de redes y cerquita de ellos. Nos vemos pronto”, complementó la exreina en su mensaje reflexivo.

Por ahora, los usuarios digitales deberán esperar el retorno de la primera dama caleña para conocer las nuevas acciones que emprenderá en beneficio de las comunidades afectadas.

¿Cuántos hijos tiene Taliana Vargas?

Taliana Vargas tiene dos hijos biológicos, llamados Alicia María Eder Vargas y Antonio Eder Vargas, fruto de su matrimonio con el dirigente político y actual alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La primogénita de la pareja, Alicia María, nació en febrero del año 2019 en la ciudad de Cali, llenando de alegría el hogar de la exseñorita Colombia y el empresario caleño.

Posteriormente, en agosto del año 2020, la reconocida actriz y modelo dio a luz a su segundo hijo, Antonio, consolidando la estructura familiar durante el periodo de confinamiento global.

Adicionalmente, la celebridad colombiana asume con dedicado afecto maternal la crianza de los dos hijos mayores de su esposo, nacidos en una relación anterior del líder político vallecaucano.

En diversas publicaciones en plataformas digitales y entrevistas con medios de comunicación, la exreina de belleza suele referirse con orgullo y ternura a sus hijos como sus “adorados repollos”.

Ambos niños acompañan frecuentemente a su madre en las actividades sociales, proyectos comunitarios e iniciativas benéficas que lidera en la ciudad de Cali como primera dama municipal.

La crianza de Alicia María y Antonio combina la educación académica tradicional con valores orientados hacia la solidaridad, el servicio social y la empatía con la comunidad vallecaucana.

Recientemente, la activista decidió ejecutar una pausa temporal en sus canales digitales para dedicarse exclusivamente a acompañar a sus hijos durante la semana de receso escolar.

Esta pausa digital refleja la prioridad absoluta que la figura pública otorga al bienestar emocional de sus pequeños frente a las exigencias de la vida pública y laboral.

Para la modelo y su esposo, mantener un entorno estable y amoroso resulta primordial en la formación integral de los menores ante la exposición mediática que afrontan diariamente.

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