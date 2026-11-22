En medio de la delincuencia que se vive en Bogotá, operativos recientes adelantados por las autoridades dejaron al descubierto una alarmante red de delitos ocultos detrás de puestos de tintos, talleres de costureras y bares nocturnos.

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Mediante estas actividades aparentemente cotidianas, diversas estructuras delincuenciales levantaron fachadas criminales para engañar a la fuerza pública, dominar el espacio público y ejecutar actividades ilícitas sin levantar sospechas inmediatas.

Con el paso del tiempo, este esquema criminal creció sostenidamente en distintos sectores capitalinos, aprovechando actores comunitarios legítimos como barrera protectora frente a las labores de vigilancia policial.

Detrás de esa cortina comercial, las organizaciones ilegales impulsaron redes de narcotráfico, extorsión, secuestro e intimidación directa contra comerciantes y habitantes de múltiples sectores residenciales de la capital colombiana.

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Expedientes judiciales detallan cómo operaban estas fachadas urbanas descubiertas durante las intervenciones policiales realizadas estratégicamente en distintas localidades bogotanas, según reveló Semana.

Uno de los hallazgos más graves ocurrió en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos, pertenecientes respectivamente a las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

Allí, investigadores policiales ubicaron a un sujeto que administraba varios establecimientos presentados públicamente como satélites de confección textil encargados de ensamblar prendas para fábricas o marcas comerciales con maquinaria independiente.

Aunque aparentaban fabricar y vender artículos militares reglamentarios, dichos talleres clandestinos producían realmente dotaciones y uniformes exclusivos para organizaciones terroristas activas en el norte de Colombia.

Durante el allanamiento, uniformados decomisaron un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres teléfonos celulares, dos computadores portátiles, uniformes completos, cientos de metros de tela y accesorios pixelados.

Según las pesquisas oficiales, el capturado integraba una célula vinculada estrechamente con alias Bendito Menor, cabecilla perteneciente a las Autodefensas de la Sierra.

Microtráfico tras ventas de tintos y bares en Santa Fe

De manera paralela, la intervención denominada Kratos desmanteló redes criminales que extorsionaban vendedores informales y empleaban comercios callejeros para distribuir estupefacientes en puntos estratégicos de Bogotá.

En ese contexto cayó la estructura V-Fore, conocida públicamente por alias Mailo, ciudadano venezolano encarado anteriormente por Abelardo De La Espriella en medio de denuncias ciudadanas.

Esta organización criminal ocultaba sus operaciones ilícitas detrás de chazas de venta de tintos, puestos ambulantes y bares ubicados en el barrio Santa Fe.

Desde esos establecimientos comerciales, sus integrantes dosificaban y vendían cigarrillos de marihuana, clorhidrato de cocaína, tussi y bazuco, camuflando el expendio entre transacciones cotidianas.

Los expedientes revelan además prácticas atroces contra la niñez, pues redes de microtráfico instrumentalizaban menores entre 3 y 5 años para evadir controles policiales.

Concretamente, la agrupación conocida como Los Caminantes utilizaba una niña de 5 años para esconder sustancias ilícitas e impedir que ciudadanos o autoridades inspeccionaran el punto de venta.

Igualmente, la banda Centro ejecutaba maniobras similares en el barrio San Bernardo, localidad de Santa Fe, empleando como escudo dos instituciones educativas situadas junto al sector de expendio.

Desde ese entorno escolar distribuían narcóticos mediante entregas mano a mano, identificando cada sustancia con códigos internos: ‘blanco paloma’ para cocaína y ‘línea roja’ para tussi.

Adicionalmente, Centro aprovechaba mensajeros motociclistas vinculados a plataformas digitales para movilizar cargamentos completos de droga empacados dentro de maletas conocidas internamente como ‘bombas’.

Dichos paquetes llegaban directamente hasta administradores zonales, quienes posteriormente repartían las dosis entre expendedores callejeros encargados del comercio minorista en el centro bogotano.

Origen estratégico de las fachadas urbanas

Al analizar este fenómeno delictivo, el experto en seguridad Hugo Acero explicó que bandas locales replican métodos enseñados previamente por grandes estructuras armadas ilegales.

Entre esos grupos aparecen el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones que históricamente emplearon negocios legales como camuflaje operativo.

Finalmente, Acero precisó que estas fachadas persiguen lavar capitales ilícitos, sostener rentas criminales permanentes, consolidar dominio territorial urbano y someter mediante el miedo a las comunidades locales.

Así, las autoridades capitalinas intensifican las investigaciones judiciales para desarticular estas economías subterráneas y recuperar los entornos comerciales, escolares y residenciales afectados por las organizaciones delincuenciales en toda la capital colombiana.

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