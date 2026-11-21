Por: Caracol TV

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Las fuertes lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica y una intensa granizada generaron emergencias este sábado en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. El fenómeno climático provocó inundaciones en varias vías principales, afectaciones en algunas viviendas y obligó a la activación de los organismos de gestión del riesgo para atender los reportes ciudadanos.

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La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón, explicó en Noticias Caracol en vivoque el evento se presentó de manera repentina y tuvo una intensidad poco habitual. “Tuvimos un evento climático bastante fuerte aquí en el municipio de Cajicá, un aguacero con tormenta eléctrica y una granizada que golpeó varias vías principales. También afectó algunas residencias”, señaló la mandataria.

Imágenes de fuerte aguacero y granizo en Cajicá

Pese a la magnitud de las precipitaciones, la alcaldesa indicó que las inundaciones comenzaron a disminuir una vez mejoraron las condiciones meteorológicas. “Las vías que se inundaron ya evacuaron. En la medida que el cielo se empezó a despejar, evacuó las vías y ya están transitables”, afirmó. De acuerdo con el balance preliminar entregado por la administración municipal, una vivienda resultó afectada luego de que los fuertes vientos y las condiciones climáticas provocaran la caída de su techo.

Sobre este caso, la alcaldesa explicó que la familia fue trasladada temporalmente a un lugar seguro mientras se adelantan las reparaciones. “Solo tuvimos afectación informada de una vivienda a la que se le tumbó el techo. Ya se reubicó la familia a una casa albergue para esta semana poderle restaurar los techos de su casa”, indicó.

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#AtenciónCundinamarca| Fuertes lluvias acompañadas de granizo se registran en #Cajicá. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelanta verificaciones y coordina la atención de las situaciones reportadas: caída de árboles, inundaciones y accidentes de tránsito. #SiempreAtentos pic.twitter.com/6GMh2UiKXp — Gestión del Riesgo de Cundinamarca (@RiesgosCundi) November 21, 2026

Emergencia ya fue controlada, según la Alcaldía de Cajicá

La mandataria entregó un parte de tranquilidad al señalar que las principales afectaciones han sido superadas y que las calles ya recuperaron la normalidad. “Ya en este momento tenemos las calles completamente evacuadas y solo queda hielo descongelándose, pero no tenemos problemas, gracias a Dios”, aseguró.

Asimismo, indicó que la emergencia fue atendida desde los primeros momentos por los equipos de respuesta del municipio luego de identificar el avance de las nubes de tormenta sobre la zona. “Efectivamente cayó ese aguacero de manera impresionante. Habíamos tenido unos días sin llover cuando de pronto vimos correr esas nubes negras; activamos Gestión del Riesgo y a todas las entidades. Sabíamos que iba a llover, pero no nos imaginábamos la granizada tan terrible que cayó”, manifestó.

Aunque la situación ya fue controlada, las autoridades continúan verificando posibles daños en sectores residenciales. Según la alcaldesa, funcionarios de diferentes dependencias adelantan visitas para evaluar los reportes recibidos durante la emergencia. “Los equipos de Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud están visitando cerca de 10 viviendas que reportaron emergencia a través de la línea 123. Afortunadamente, el agua en estas casas también evacuó”, precisó.

La administración municipal también aprovechó la situación para insistir en la importancia de mantener despejados los sistemas de drenaje y evitar arrojar residuos en el espacio público, una práctica que puede agravar las inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Según explicó Fabiola Jácome Rincón, el municipio ha adelantado labores preventivas en vallados y alcantarillas. “Tenemos limpio un 70% de los vallados del municipio, lo que permitió que hoy las aguas discurrieran sin problema”, afirmó. La alcaldesa agregó que continúan las campañas de cultura ciudadana y la aplicación de sanciones a quienes dispongan inadecuadamente basuras o escombros, con el fin de reducir los riesgos durante futuras temporadas de lluvias.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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