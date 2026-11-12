Más de 200 estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, hicieron un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que escuche sus preocupaciones ante el cierre definitivo de la institución educativa, en la que estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en agosto de 2025 y fue encontrada sin vida 18 días después.

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(Ver también: Colegio donde estudiaba Valeria Afanador recibe nuevo golpe por decisión de la Gobernación)

A través de una carta fechada el 9 de noviembre, los alumnos, con el respaldo de trabajadores del plantel, solicitaron un espacio de diálogo con el Gobierno nacional para exponer las consecuencias que tendría la decisión de cerrar el colegio. El documento también fue dirigido a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

“No queremos despedirnos”, es uno de los mensajes que resume la preocupación de los estudiantes, quienes aseguran que la institución representa una parte importante de sus vidas y de sus procesos académicos. Entre sus principales peticiones está que las autoridades estudien alternativas para que el establecimiento pueda continuar funcionando.

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Los alumnos de grado décimo, próximos a graduarse en 2027, manifestaron su preocupación por no poder terminar el bachillerato junto a sus compañeros. También señalaron que hay estudiantes que necesitan apoyos especiales y que han encontrado en el colegio un entorno en el que han podido avanzar en su educación.

La carta reconoce la gravedad de lo sucedido con Valeria y aclara que su intención no es desconocer el dolor de la familia ni pedir que se detengan las investigaciones. Por el contrario, los firmantes dicen que esperan que se conozca la verdad y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

¿Por qué ordenaron cerrar el colegio de Valeria Afanador?

La decisión de cerrar el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe está relacionada con las fallas administrativas identificadas por la Gobernación de Cundinamarca después de la desaparición y muerte de la menor.

Valeria, quien tenía síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en las instalaciones del colegio. Después de 18 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones del río Frío, en Cajicá. Medicina Legal estableció que la causa de su muerte fue ahogamiento.

Tras investigar lo ocurrido, las autoridades educativas encontraron incumplimientos relacionados con los protocolos de seguridad, vigilancia, custodia y protección especial que requería la estudiante.

En junio de 2026, la Gobernación sancionó administrativamente al establecimiento y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. Posteriormente, el colegio presentó un recurso de apelación, pero la Secretaría de Educación de Cundinamarca confirmó la medida mediante la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026.

La decisión quedó en firme en la vía administrativa y contempla que el colegio termine el calendario académico de 2026 antes de dejar de funcionar.

Cerca de 100 trabajadores también se verían afectados

Otro de los puntos que destacan los estudiantes es el impacto que tendría el cierre sobre las familias que dependen económicamente de la institución.

De acuerdo con la carta, cerca de 100 trabajadores hacen parte de la comunidad educativa, entre docentes, personal administrativo, empleados de cocina, aseo y transporte.

Los firmantes aseguran que detrás de la decisión también hay personas que llevan años trabajando en el plantel y cuyo empleo representa el sustento de sus hogares.

(Ver también: Grave emergencia por techo que colapsó en escuela; reportan 22 niños muertos y varios heridos)

Por ahora, los estudiantes insisten en que quieren ser escuchados y que se estudien alternativas para continuar en Los Laureles. Su petición no busca borrar lo ocurrido con Valeria, sino evitar que cientos de alumnos y trabajadores pierdan el espacio educativo y laboral que han construido durante años.

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