Un nuevo giro rodea las indagaciones sobre el supuesto entramado de espionaje e intento de sabotaje electoral atribuido a funcionarios de tecnología de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO descubriera registros que sitúan al gemelo del señalado hacker en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil pocos meses antes de los comicios de 2026.

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Si bien la defensa del ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar ha insistido en que las autoridades no han formalizado cargos en su contra por intervenciones al sistema electoral, una fuente humana lo señaló de integrar una red orientada a alterar los resultados de las presidenciales y vulnerar plataformas tecnológicas. Ante las consultas de este medio, la Registraduría ratificó que el sistema informático no fue vulnerado, pero confirmó que el pasado 13 de febrero de 2026 un hombre con los mismos rasgos físicos de Oyola Tovar ingresó a una reunión de alto nivel correspondiente a la mesa técnica para socializar componentes del Congreso 2026.

El ingreso al evento cerrado, reservado para autoridades electorales y entes de control, quedó registrado a nombre de Cristian Javier Oyola Tovar. Las pesquisas revelaron que su presencia fue autorizada mediante un correo electrónico enviado el 12 de febrero desde una cuenta oficial asignada al despacho de la entonces magistrada del Pacto Histórico, Fabiola Márquez. En el mensaje, el remitente solicitaba el aval para la participación de varios invitados sin que Cristian Oyola contara con un contrato vigente en el CNE para esa fecha, aunque sí se estableció que un mes antes había firmado un vínculo laboral con la Unidad Nacional de Protección (UNP) como desarrollador junior de inteligencia artificial, el cual se mantiene activo hasta fin de año.

Mientras las autoridades buscan esclarecer quién hizo uso efectivo de dicho permiso y si las conductas investigadas contra el ingeniero salpican a su hermano —quien registra un proceso judicial privado en Neiva—, la exmagistrada Márquez y el propio Cristian Oyola evitaron responder a los llamados de la prensa. Entre tanto, el futuro judicial de Carlos Oyola se definirá en las próximas horas en audiencias donde se evaluará medida de aseguramiento por otros delitos informáticos, en un proceso que por ahora se mantiene al margen del componente electoral.

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