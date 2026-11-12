Una alarmante red de trata de personas habría convertido las falsas ofertas de empleo en el extranjero en una trampa para varios colombianos que terminaron sometidos por una organización criminal en Camboya. Lo que inicialmente parecía una oportunidad para conseguir buenos salarios terminó en una pesadilla: las víctimas eran obligadas a trabajar hasta 18 horas diarias en centros de llamadas dedicados a estafar a personas mediante engaños telefónicos.

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El caso, denunciado por Noticias Caracol, expone cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta de captación para organizaciones criminales que ofrecen supuestos trabajos bien remunerados fuera del país. Los colombianos aceptaban las propuestas sin imaginar que terminarían bajo el control de una mafia china, que los utilizaba para cometer delitos y los sometía a condiciones extremas.

Una vez en Camboya, las víctimas eran obligadas a participar en operaciones fraudulentas. Entre las modalidades utilizadas estaba hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría para engañar a ciudadanos, infectar sus teléfonos celulares y posteriormente robarles dinero.

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La situación era aún más grave por los mecanismos de intimidación utilizados para mantenerlos bajo control.

De acuerdo con los testimonios conocidos, los integrantes de la organización amenazaban a los colombianos con descargas eléctricas, los mantenían encerrados sin recibir alimentos y les advertían que podían quitarles la vida si no alcanzaban las metas económicas impuestas. En algunos casos, las víctimas tampoco tenían libertad para abandonar las instalaciones ni podían comunicarse tranquilamente con sus familias.

La investigación también permitió establecer que la red utilizaba supuestas deudas de viaje para mantener sometidos a los trabajadores. Según los reportes conocidos, a algunos les exigían cerca de 30 millones de pesos por los gastos de traslado y les imponían permanecer al menos seis meses en esos centros para saldar esa obligación.

Más de 100 colombianos habrían caído en la red criminal

La dimensión del caso encendió las alarmas de las autoridades. De acuerdo con la investigación de la Policía colombiana, más de 100 connacionales fueron identificados como posibles víctimas de esta estructura transnacional, que buscaba principalmente a personas entre los 25 y 35 años con dificultades económicas.

La operación contó con la participación de la Dijín, la Fiscalía, autoridades españolas y organismos internacionales. El despliegue permitió tres capturas por orden judicial en Bogotá y la retención de dos personas en España mediante notificaciones rojas de Interpol, con fines de extradición. También se emitieron tres notificaciones azules para ubicar e identificar a otros posibles integrantes de la organización.

Las autoridades calificaron el resultado como el primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia relacionado con la instrumentalización de ciudadanos en centros de llamadas criminales en Asia.

El caso deja una advertencia para quienes buscan oportunidades laborales fuera del país: una oferta con salarios elevados, trámites aparentemente sencillos y promesas de cubrir los gastos del viaje puede esconder una estructura de explotación.

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Por eso, las autoridades recomiendan verificar la existencia de las empresas contratantes, comprobar la legalidad de las ofertas y desconfiar de intermediarios que prometan empleos en el exterior sin requisitos claros. Lo ocurrido en Camboya demuestra que una propuesta laboral aparentemente atractiva puede terminar convirtiéndose en una situación de trata de personas, amenazas y trabajos forzados.

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