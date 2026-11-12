La bandera roja y negra que apareció en varias movilizaciones del gobierno de Gustavo Petro tenía, según Angie Rodríguez, un destinatario distinto al que se interpretó públicamente.

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(Vea también: Juzgado ordena a Angie Rodríguez retractarse por afirmaciones no probadas sobre Laura Sarabia en caso de tutela en Bogotá)

En ese sentido, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) aseguró que la exhibía por las diferencias que mantenía con Laura Sarabia, quien reaccionó al conocer esa explicación y cuestionó el mensaje que podía transmitir el símbolo.

Rodríguez habló del tema en una entrevista con el periodista Melquisedec Torres, en la que explicó que el estandarte era una forma de expresar su molestia con Sarabia. Las dos funcionarias tuvieron una relación laboral marcada por desacuerdos durante su paso por el Gobierno.

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#1MayoXRTVC I “El Congreso de Colombia hoy está rodeado de negro. ¿A quién se le ocurrió la idea de cubrir la fachada del Congreso? No encuentro la razón”, presidente @petrogustavo. Sigue el en vivo aquí: https://t.co/eLL01m2SM0 https://t.co/SQjDFFZX8W — Radio Nacional CO (@RadNalCo) May 1, 2025

La exdirectora del Dapre aseguró que la entonces canciller era la destinataria de ese gesto y que Armando Benedetti conocía la razón por la que llevaba la bandera. También sostuvo que el presidente Gustavo Petro desconocía el trasfondo personal del mensaje cuando utilizó el símbolo en uno de sus discursos.

En el relato que hizo durante la conversación, Rodríguez recordó que le pidió a Benedetti transmitirle a Sarabia que la bandera era por ella. También explicó que, durante la movilización del primero de mayo de 2025 en la Plaza de Bolívar, Petro vio el estandarte y comenzó a pronunciar un discurso contra el Congreso, por lo que, según su versión, el sentido original del gesto terminó mezclado con el mensaje político del mandatario.

“Él lo distorsionó, no fue mi culpa”, afirmó Rodríguez al referirse a la intervención de Petro. Cuando le preguntaron si el entonces presidente sabía que la bandera estaba dirigida a Sarabia, respondió que no y aseguró que Benedetti era el único que conocía esa intención.

Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la “guerra a muerte”. Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme. Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera. — Laura Sarabia (@laurisarabia) November 12, 2026

Laura Sarabia cuestionó el mensaje detrás de la bandera

La explicación de Rodríguez provocó una reacción pública de Laura Sarabia, quien se pronunció a través de su cuenta en X. La exministra de Relaciones Exteriores aseguró que desconocía que el símbolo se hubiera exhibido en repetidas ocasiones con ella como destinataria y preguntó qué pretendían comunicarle con ese gesto.

“Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la ‘guerra a muerte’. Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme”, escribió.

Sarabia también cuestionó que una diferencia entre personas que compartieron responsabilidades en el Gobierno pudiera expresarse mediante un símbolo asociado históricamente con la violencia. En ese sentido, advirtió que las discrepancias personales o políticas no justifican mensajes que puedan interpretarse como amenazas.

“Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera”, agregó.

Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la “guerra a muerte”. Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme. Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera. — Laura Sarabia (@laurisarabia) November 12, 2026

La respuesta de la exfuncionaria trasladó la controversia más allá de las diferencias que Rodríguez describió durante la entrevista. Mientras la exdirectora del Dapre presentó la bandera como una expresión de su inconformidad con Sarabia, esta última manifestó preocupación por el significado que podía tener ese gesto y por el mensaje que habría recibido.

La revelación se conoce en medio del enfrentamiento público entre ambas exfuncionarias, cuyas diferencias también han llegado al terreno judicial. Según lo publicado por Semana, Rodríguez contó ahora el motivo personal que, de acuerdo con su versión, estaba detrás de la exhibición de la bandera durante los actos públicos del Gobierno Petro.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.