Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), deberá retractarse de varias afirmaciones realizadas sobre Laura Sarabia. Esta decisión fue tomada por un juzgado de Bogotá, tras una acción de tutela que Sarabia presentó argumentando vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la honra y al buen nombre. La información fue confirmada luego de difundirse el fallo emitido el lunes 9 de noviembre, una fecha que fue celebrada públicamente por Sarabia por medio de su cuenta en X, donde enfatizó que “existe el derecho a opinar, pero no existe el derecho a mentir”, colocando en el centro del debate el conflicto entre libertad de expresión y la responsabilidad al informar.

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El proceso judicial tiene origen en declaraciones de Rodríguez durante entrevistas otorgadas a medios de comunicación, incluyendo un diálogo con el periodista Daniel Samper Ospina. En esos espacios, Rodríguez señaló a Sarabia de supuestamente facilitar encuentros sexuales para Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de poseer material audiovisual de índole privada que, según Rodríguez, habría usado para presionar y conservar su lugar dentro del Gobierno. De acuerdo con los datos expuestos en el fallo, tales afirmaciones se presentaron como hechos concretos, aunque no había pruebas que las sustentaran, situación que llevó al juzgado a proteger los derechos de Sarabia.

El fallo del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá amparó los derechos de Sarabia, exigiendo a Rodríguez la firma de un texto de rectificación y la lectura íntegra del mismo en video. El plazo dado es de 48 horas desde la notificación, permitiendo a Rodríguez realizar el video sin mostrar el rostro y con apoyo técnico. El objeto de la rectificación son las declaraciones sobre la presunta organización de encuentros sexuales para el presidente Petro y el supuesto uso de información privada con fines de chantaje o manipulación de cargos en el Gobierno, siempre según la información dada por el juzgado.

Tras el fallo, Sarabia manifestó su confianza en su equipo jurídico y reiteró en sus redes que no permitirá la difusión de acusaciones sin fundamento. Su abogada, Lina Sandoval Echavarría, enfatizó que el juez concedió la tutela porque Rodríguez presentó como ciertos hechos para los que no existen pruebas. Cabe destacar que la decisión judicial puede ser apelada, lo que abre la posibilidad de un nuevo desarrollo en el caso. En tanto, Rodríguez debe acatar la orden en los términos definidos por el juzgado, manteniendo vigente el debate sobre las tensiones entre la libertad de expresión y el respeto al buen nombre en el ámbito público colombiano.

¿Por qué el juzgado ordenó la rectificación de Angie Rodríguez a favor de Laura Sarabia?

El juzgado ordenó la rectificación porque consideró que Angie Rodríguez presentó a los medios afirmaciones graves sobre Laura Sarabia como hechos ciertos, pero sin contar con pruebas que las respaldaran. Estas acusaciones, referidas a posibles encuentros sexuales y al supuesto uso de información personal para presionar dentro del Gobierno, vulneraban los derechos fundamentales de Sarabia, en especial su honra y buen nombre, según la decisión detallada en el fallo.

¿Qué implica una acción de tutela en Colombia y cómo protege derechos como la honra y el buen nombre?

Una acción de tutela en Colombia es un mecanismo judicial de protección inmediata que permite a cualquier persona solicitar ante un juez la protección de derechos fundamentales que considere amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares. En este caso, el juzgado determinó que las declaraciones de Angie Rodríguez atentaron contra la honra y el buen nombre de Laura Sarabia, y por esa razón ordenó una rectificación pública, garantizando así la restauración de dichos derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.