Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la recuperación y embellecimiento de los espacios comunes se ha convertido en una estrategia fundamental para fortalecer la seguridad y el sentido de pertenencia en las comunidades. Tal es el caso del colegio Néstor Forero Alcalá, sede B, ubicado en el barrio Paloblanco, en la localidad de Engativá, donde estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades se unieron para transformar la fachada de la institución. De acuerdo con la información divulgada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y respaldada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la iniciativa nació como una respuesta a los signos de deterioro y vandalismo que afectaban la zona, caracterizada por su alto flujo peatonal y actividad comercial.

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La jornada convocó a la comunidad entera para limpiar calles, lavar pisos, barrer esquinas y podar áreas verdes alrededor del colegio, en una intervención que buscaba mucho más que mejorar la apariencia física del lugar. Según la información proporcionada, los muros exteriores presentaban rayones y eran utilizados en algunos puntos para realizar necesidades fisiológicas, generando preocupación entre quienes frecuentan el sector. Para Rocío, madre de familia, estos factores impactaban negativamente la seguridad y salubridad del entorno, como lo señaló ante la Junta de Acción Comunal y las autoridades.

En el corazón de la jornada, un mural diseñado por los mismos estudiantes cobró vida con el apoyo de un artista urbano, respaldado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Este mural representa una creación colectiva que promueve la apropiación del espacio y la construcción de una identidad escolar renovada. La rectora del colegio destacó el valor del acompañamiento institucional, mientras que la comunidad enfatizó en la corresponsabilidad y el compromiso ciudadano para sostener estos cambios positivos.

La transformación de la fachada y el embellecimiento del colegio no solo simbolizan una mejora estética, sino que abren caminos para fortalecer vínculos, generar respeto por los espacios compartidos y sentar bases para una convivencia más pacífica. Si bien estas acciones no erradican por completo los problemas de seguridad, contribuyen a una mejor convivencia y evidencian el poder de la participación comunitaria en la construcción de entornos dignos. Así, la experiencia del colegio Néstor Forero Alcalá es ejemplo de cómo la colaboración entre ciudadanos y entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia puede renovar áreas urbanas y motivar a otros a sumarse en el cuidado de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la recuperación de espacios públicos a mejorar la seguridad en Bogotá?

La recuperación de espacios públicos, como la realizada en el colegio Néstor Forero Alcalá en Engativá, contribuye al fortalecimiento de la seguridad al incentivar la apropiación y el cuidado de los lugares compartidos. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la limpieza, el embellecimiento y la creación de murales involucran a la comunidad y disuaden el vandalismo, fomentando la corresponsabilidad y mejores condiciones para la convivencia ciudadana.

¿Qué papel juegan los murales en la transformación de entornos escolares en Bogotá?

Los murales diseñados y elaborados por los estudiantes, como en el caso del colegio Néstor Forero Alcalá, tienen un valor simbólico y práctico al motivar el sentido de pertenencia y la apropiación del entorno. Según la información proporcionada, estas intervenciones artísticas, apoyadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, buscan fortalecer la identidad escolar y promover el cuidado del espacio, invitando a estudiantes y vecinos a comprometerse en el mantenimiento y respeto de su entorno cotidiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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