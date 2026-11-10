Por: Caracol TV

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Bogotá se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de Museos, evento que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, en el que más de 80 espacios culturales abrirán sus puertas a la ciudadanía. Esta será la séptima versión de la Noche de Museos local y la cuarta de la Noche Iberoamericana de Museos, reuniendo instituciones de 13 países de Iberoamérica, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. De acuerdo con Noticias Caracol, la jornada contempla actividades gratuitas para que las personas exploren colecciones, participen en propuestas artísticas y culturales, y conozcan más sobre el patrimonio de la ciudad.

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Si bien el énfasis principal será la noche del viernes 13, el evento ha dispuesto algunas actividades desde el martes 10 de noviembre. Entre ellas destaca una agenda de conversaciones virtuales con representantes de museos internacionales y espacios para compartir experiencias acerca del trabajo museal, la gestión de colecciones y el vínculo con la comunidad. Esta serie de eventos es organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente a través de la Mesa Temática de Museos, acompañada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), por medio del Museo de Bogotá.

Este año, el lema escogido es "Museos uniendo un mundo dividido", propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el propósito de promover el intercambio de experiencias y reconocer el valor de las memorias e historias de las comunidades. La programación se extiende a más de 14 localidades, permitiendo que cada sector de la ciudad cuente con su propia oferta artística y cultural. De acuerdo con Noticias Caracol, instituciones como el Museo Nacional de Colombia, el Museo del Oro del Banco de la República, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), Maloka, la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de Artes Gráficas son algunas de las que participarán en la jornada.

La agenda también involucra espacios universitarios y comunitarios, los cuales contribuyen con actividades propias a la programación oficial. Para quienes desean planear su recorrido, se recomienda consultar previamente los horarios y ubicaciones. La información oficial sobre programación, espacios y horarios está disponible en el sitio web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Entre los museos que han anunciado horarios ampliados se encuentran la Casa Museo Rafael Escalona, el Museo Mercedes Sierra de Pérez en El Chicó y el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, entre otros, ubicados especialmente en el norte de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los museos y espacios culturales que participarán en la Noche de Museos en Bogotá?

La Noche de Museos en Bogotá incluye la participación de más de 80 instituciones museales y culturales, entre ellas el Museo Nacional de Colombia, el Museo del Oro del Banco de la República, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), Maloka, la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo Mercedes Sierra de Pérez en El Chicó. Igualmente, forman parte museos universitarios y comunitarios, con actividades distribuidas en más de 14 localidades de la ciudad, según información de Noticias Caracol.

¿Dónde se puede consultar la programación y horarios de la Noche de Museos en Bogotá?

La programación oficial, incluyendo los detalles sobre horarios, actividades y ubicación de los museos participantes, se encuentra disponible en el sitio web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, como lo informa Noticias Caracol. Allí, los ciudadanos pueden planificar su recorrido y confirmar las propuestas artísticas y culturales de cada espacio durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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