Nuevos elementos probatorios salieron a la luz en el marco de las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro por el escándalo conocido como los ‘Sexocontratos‘, luego de que se revelara material audiovisual que comprueba el uso de perfiles falsos en redes sociales para mantener comunicación con Deicy Jiménez, la funcionaria que denunció presuntos hechos de corrupción y manipulación institucional.

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De acuerdo con la información divulgada por la periodista Darcy Quinn, un nuevo video muestra al exmandatario en una videollamada y chateando con Jiménez a través de una cuenta de Facebook registrada bajo el nombre falso de Andrés Maldonado Beltrán. En el material audiovisual, el exjefe de Estado emite comentarios de tinte sexual, realiza cumplidos e incluso le solicita a la mujer ponerse de pie mientras conversaban sobre la posibilidad de concretar un encuentro personal, quedando en evidencia la identidad falsa al finalizar la transmisión.

Este expediente ya se encuentra formalmente en poder de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lidera las indagaciones en contra del exmandatario tras escuchar la versión de la denunciante. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes adelantan indagaciones disciplinarias y penales para esclarecer si se incurrió en delitos asociados al uso del poder estatal y la asignación irregular de contratos. Como parte del proceso, la defensa entregó el dispositivo móvil de Jiménez a los investigadores para realizar extracciones forenses y garantizar la trazabilidad de la evidencia digital.

El uso de cuentas ficticias se suma a una lista de perfiles que, según las pesquisas, el exmandatario habría empleado durante años para interactuar con la denunciante, entre los cuales figuran nombres como Michel Focault, Mihail Bukharin, Penser Lesujet y Altheaïs Monteluz. Ante los cuestionamientos emitidos por sectores afines al petrismo, la abogada defensora Dina Luz Malo ratificó la autenticidad de los hallazgos, señalando que las diligencias se adelantan con el respaldo de peritos informáticos para salvaguardar la rigurosidad de las pruebas aportadas ante las altas instancias judiciales.