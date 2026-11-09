El presidente Gustavo Petro reaccionó a la publicación de un nuevo fragmento del video en el que aparece conversando con Deicy Jiménez y que hace parte de la polémica por el supuesto uso de un perfil falso. El mandatario se refirió específicamente a una escena en la que se le ve enviándole besos a la mujer y aprovechó para cuestionar la narrativa que, según él, se ha construido alrededor de esas grabaciones.

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“Me gusta. Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos”, escribió Petro en respuesta al corte del video. El jefe de Estado agregó que los besos deben darse a quien los merezca y los acepte, o incluso a todo el mundo en general. Cerró esa parte de su mensaje con una expresión: “Besos a la humanidad y a la vida”.

Sin embargo, la reacción del mandatario no se limitó a la escena del beso. Petro también puso en duda la antigüedad de las imágenes y cuestionó que los fragmentos difundidos no tengan sonido. En ese sentido, pidió que algún periodista investigue de qué año son las grabaciones.

“¿Y esos videos sin voz de qué año son?”, preguntó el presidente, quien sostuvo que conocer la fecha podría cambiar la interpretación que se ha hecho del material audiovisual.

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El nuevo material fue divulgado por la periodista Darcy Quinn, quien aseguró que la grabación está en poder de la Fiscalía y que mostraría que Petro se comunicaba con Jiménez utilizando el nombre de Andrés Maldonado Beltrán. En el video se observa una conversación de tono personal entre ambos, en la que también hay intercambios durante una videollamada.

Me gusta. Ahora los besos se criminalizan pero son fundamentales, nunca hay dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. besos a la humanidad y a la Vida. Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de que año son? Creo que solo la fecha desplomaria toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial. ¿Hasta cuándo aguantaré? — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

Petro insistió en que la fecha de las imágenes sería determinante para entender el contexto de lo ocurrido. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, manifestó.

Finalmente, el mandatario cuestionó la presión que, según él, ha enfrentado por este escándalo y cerró su publicación con una pregunta: “¿Hasta cuándo aguantaré?”.

La divulgación del video se suma a la controversia por las denuncias de Deicy Jiménez y a las investigaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer los hechos relacionados con las comunicaciones y los presuntos perfiles falsos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.