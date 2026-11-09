Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por hechos cometidos durante el conflicto armado. De acuerdo con información de la propia JEP, el proceso hace parte del Subcaso 01 del Caso 11 y fue liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll en la Sala de Reconocimiento de Verdad. Los delitos imputados incluyen violencia sexual, desplazamiento forzado, tortura, homicidio y violencia basada en género tanto por mando como por autoría directa de los excomandantes y otros miembros relevantes de las estructuras insurgentes.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo documentado por la JEP, los crímenes de lesa humanidad y de guerra incluyen violaciones, esclavitud sexual, persecución, asesinatos y tortura —tipificados como crímenes que no pueden recibir amnistía judicial por su gravedad—. El organismo identificó a los imputados como responsables de estructuras como el Bloque Sur, Bloque Oriental, Bloque Noroccidental, Comando Conjunto Central y Comando Conjunto de Occidente. Entre ellos figuran alias “Fabián Ramírez” y “Martín Corena”, así como “Albeiro Córdoba”, “Alberto Pitufo”, “Arquímedes”, “Isaías Trujillo”, “Anderson” o “Carranza”, “Marlon”, “Donald”, “Javier Guzmán” o “Chugo” y “Ricardo el Pija”.

La decisión se apoya en testimonios de 743 víctimas, 80 informes de organizaciones civiles y versiones de 54 comparecientes. Según cifras de la JEP, 573 de las víctimas son mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 son hombres, seis de ellos hombres trans. Además, 272 personas eran menores de edad al momento de los hechos.

El trabajo de la Sala permitió establecer que estos delitos no fueron aislados, sino que respondieron a patrones sistemáticos, entre los que destaca la violencia sexual cometida contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con orientaciones o identidades de género diversas. En un caso documentado, un joven gay de 18 años relató ante la JEP haber sido agredido sexualmente en dos ocasiones bajo el pretexto de “enseñarle a ser hombre”.

Pese a que las Farc establecieron normas internas contra estas agresiones, la JEP señaló que tales disposiciones resultaron ineficaces frente a los casos ocurridos. La entidad subrayó también que la mayoría de los victimarios materiales de estos delitos murieron en el conflicto, pero los superiores conservan responsabilidad por acción u omisión.

En el ámbito judicial, la JEP advirtió que el 91 % de los 2.222 procesos ordinarios nacionales por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc no llegaron a juicio, y el 78 % no superó las etapas preliminares. Ninguno de los imputados había estado en prisión por estos hechos. Ahora, los excomandantes tienen 20 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos; si admiten responsabilidad y aportan a la verdad, podrían recibir sanciones restaurativas —como restricciones de libertad, pero no prisión—, de lo contrario enfrentarán un juicio ordinario con posibles penas de hasta 20 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad y de guerra que la JEP imputa a excomandantes de las Farc?

La JEP les atribuye a los excomandantes de las Farc crímenes de guerra como violaciones, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles, así como crímenes de lesa humanidad incluyendo persecución, asesinato, tortura y deportación forzada, de acuerdo con lo documentado por el tribunal en el Subcaso 01 del Caso 11.

¿Por qué estos crímenes no pueden ser perdonados judicialmente según la JEP?

La JEP indicó que los crímenes imputados —como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución y asesinato— tienen tal gravedad y naturaleza que, según normas nacionales e internacionales, no pueden recibir amnistía ni perdón judicial, por lo que los responsables deben ser investigados, juzgados y sancionados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.