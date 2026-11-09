Deicy Jiménez no asistirá este martes 10 de noviembre a la diligencia que tenía programada ante la Fiscalía General de la Nación. La mujer solicitó cambiar la fecha de su declaración y su petición fue aceptada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la información conocida, Jiménez argumentó que no podrá acudir a la citación prevista para este martes. Por esa razón, el organismo judicial reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre, cuando se espera que pueda entregar su declaración ante las autoridades.
#JUSTICIA | Deicy Jiménez solicitó cambiar la fecha de su declaración ante la @FiscaliaCol, tras argumentar que no podrá asistir a la citación prevista para este martes 10 de noviembre. Por esta razón, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre.Lee También
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Vía: @JennyAngaritaG
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 9, 2026
El cambio de fecha se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias que involucran a Jiménez y al presidente Gustavo Petro. Su testimonio es uno de los asuntos que han concentrado la atención pública por las investigaciones y controversias que rodean este caso.
Por ahora, la nueva fecha establecida por la Fiscalía es el viernes 13 de noviembre. La diligencia permitirá avanzar en la recepción de la declaración de Jiménez, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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