Deicy Jiménez no asistirá este martes 10 de noviembre a la diligencia que tenía programada ante la Fiscalía General de la Nación. La mujer solicitó cambiar la fecha de su declaración y su petición fue aceptada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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De acuerdo con la información conocida, Jiménez argumentó que no podrá acudir a la citación prevista para este martes. Por esa razón, el organismo judicial reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre, cuando se espera que pueda entregar su declaración ante las autoridades.

El cambio de fecha se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias que involucran a Jiménez y al presidente Gustavo Petro. Su testimonio es uno de los asuntos que han concentrado la atención pública por las investigaciones y controversias que rodean este caso.

Por ahora, la nueva fecha establecida por la Fiscalía es el viernes 13 de noviembre. La diligencia permitirá avanzar en la recepción de la declaración de Jiménez, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

Polémicas y logros de Petro

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