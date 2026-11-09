Un nuevo video relacionado con el caso de Deicy Jiménez salió a la luz este lunes 9 de noviembre y vuelve a poner el foco sobre Gustavo Petro. La periodista Darcy Quinn publicó en su cuenta de X una grabación que, según afirmó, está en poder de la Fiscalía y sería una de las evidencias sobre el uso de supuestos perfiles falsos por parte del expresidente para comunicarse con Jiménez y otras personas. De acuerdo con Quinn, en esta ocasión habría utilizado el nombre de Andrés Maldonado Beltrán.

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La conversación habría incluido mensajes de tono personal y sugerente. En uno de los intercambios, el hombre que se identificaba como Andrés Maldonado Beltrán le escribió a Deicy Jiménez: “Estás linda”. Después, le pidió: “Párate”, y continuó con una frase que llamó la atención dentro de la conversación: “Te voy a poner a hacer las cosas que haces”.

La joven se negó a la petición y respondió: “No lo voy a hacer. Me da pena”. Sin embargo, el interlocutor insistió con otra pregunta: “¿Por qué a otros sí y a mí no?”. Más adelante, tras una videollamada, Petro le manifestó: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”.

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Después de despedirse y colgar la llamada, el expresidente le escribió: “Chévere. Me hacía falta verte”, a lo que Jiménez contestó: “Ahh qué lindo”.

La importancia de esta conversación está en que se suma a los elementos que buscan establecer cómo se comunicaba Petro con la joven y qué identidades habría utilizado para hacerlo. Según los pantallazos conocidos por Semana, el expresidente habría empleado otros nombres en Facebook, entre ellos Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

El material también se conoce en medio de las denuncias de Jiménez sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos en entidades estatales. La mujer ha señalado que esos acuerdos estarían relacionados con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

Otro de los elementos que ha puesto bajo la lupa a Petro es una conversación con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en la que, según la información divulgada, el entonces presidente habría solicitado “mantener” a Jiménez en el Ministerio del Interior en diciembre de 2025.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.