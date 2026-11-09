Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tendrá que dar marcha atrás a unas afirmaciones que hizo contra Laura Sarabia. Así lo ordenó el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, que amparó los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la actual funcionaria.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión judicial se refiere a declaraciones relacionadas con supuestos encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro y el presunto uso de información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos. El despacho encontró que las afirmaciones propias de Rodríguez sobre esos asuntos afectaron los derechos de Sarabia.

Pero la orden no se queda en reconocer la vulneración de esos derechos. El juez también estableció un plazo para que Rodríguez cumpla con la retractación.

De acuerdo con el segundo punto del fallo, la exdirectora del Dapre deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar el texto de retractación que aparece en la providencia y leerlo íntegramente, con su propia voz, en una grabación de video. El documento precisa que podrá hacerlo sin mostrar su rostro y con asistencia técnica.

Lee También

Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación. Gracias, infinitas gracias a @SandovalLina. — Laura Sarabia (@laurisarabia) November 9, 2026

Tras conocerse la decisión, la abogada de Sarabia publicó un mensaje en el que destacó el alcance del fallo y cuestionó las acusaciones sin fundamento: “No todo vale en el debate público. Acusar sin fundamento tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley”.

La propia Laura Sarabia también reaccionó. “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación. Gracias, infinitas gracias a Lina Sandoval”, escribió.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.