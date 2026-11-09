Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una propuesta inesperada en el panorama político colombiano encendió el debate este miércoles, luego de que el expresidente Gustavo Petro sorprendiera con una invitación directa a Álvaro Uribe Vélez. Durante el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, desarrollado en Medellín, Petro planteó la posibilidad de sellar una alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, con el objetivo de enfrentar al Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa buscaba establecer un frente común para la defensa de la Constitución y para limitar lo que llamó “el narcofascismo que gobierna a Colombia”, en palabras del propio exmandatario, según información reportada durante el evento.

Sigue a PULZO en Discover

En su intervención, Petro no solo habló de unidad, sino también de coordinar a ambos partidos en el Congreso frente a las políticas económicas y laborales que impulsa la actual administración. Entre esos temas, puso sobre la mesa los eventuales impuestos a productos de la canasta familiar, mencionando la importancia de que sectores tradicionalmente opuestos unieran fuerzas cuando los intereses nacionales lo requirieran. El trasfondo de la propuesta era reunir a opositores al Gobierno, incluso a quienes antes mantenían posturas ideológicas diferentes, en agendas puntuales.

Sin embargo, la reacción del líder del uribismo fue tajante. Álvaro Uribe, en declaraciones concedidas a Caracol Radio, descartó de plano que el Centro Democrático contemple siquiera la posibilidad de explorar una alianza política o electoral con el Pacto Histórico. Uribe aclaró que dicho acuerdo “nunca ha existido” y que el tema no hace parte de la agenda de su partido. Enfatizó que actualmente el Centro Democrático es partido de Gobierno, recordando el respaldo brindado a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial.

Uribe también aprovechó para marcar distancia frente a las iniciativas económicas del Pacto Histórico, argumentando que su colectividad promueve el fortalecimiento del sector privado y la reducción de impuestos, en contraste con la visión de mayor intervención estatal defendida por el movimiento de Petro. Aunque el expresidente dejó una puerta abierta a la concertación en puntos específicos, la posibilidad de una alianza política ha sido, por el momento, descartada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro propuso una alianza política con Álvaro Uribe?

Según las declaraciones hechas por Gustavo Petro en el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, la propuesta de alianza tenía como principal fin construir un frente político capaz de defender la Constitución y oponerse a las medidas e iniciativas del Gobierno actual. Petro subrayó que, en temas de interés nacional como reformas económicas y nuevos impuestos, era posible que partidos con visiones diferentes encontraran puntos de coincidencia y pudieran trabajar juntos, al menos en aspectos puntuales.

¿Cuáles fueron los argumentos de Álvaro Uribe para rechazar el acuerdo con el Pacto Histórico?

De acuerdo con lo expuesto por Álvaro Uribe en entrevistas para medios como Caracol Radio, el principal argumento para rechazar la oferta de alianza política fue que su partido actualmente forma parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella y que apoyar al actual presidente ha sido una postura clara desde la segunda vuelta electoral. Uribe enfatizó, además, las profundas diferencias entre la visión económica del Centro Democrático y la del Pacto Histórico, aunque no cerró la puerta a discutir acuerdos en temas concretos dentro del Congreso.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.