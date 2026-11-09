El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó de manera tajante la propuesta de alianza electoral planteada por el también exmandatario Gustavo Petro, quien sugirió un frente común entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico de cara a las regiones y frente a la discusión de la ley de ajuste fiscal. La oferta, lanzada durante el evento privado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’ realizado en el Club Medellín, fue descartada de plano por el líder de la colectividad opositora en la mañana de este lunes.

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“Eso nunca. Ese tema nunca ha existido” y “ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático”, sentenció Uribe durante una intervención en Caracol Radio. En su discurso en Antioquia, Petro había propuesto articular el trabajo municipal y programático bajo condiciones específicas, tales como evitar votos en favor de impuestos a los alimentos, rechazar reducciones salariales y coordinar posturas en la Junta Directiva del Banco de la República para disminuir las tasas de interés de los créditos.

Frente a estos planteamientos, el expresidente recordó que su colectividad es actualmente el partido de gobierno más numeroso en el Congreso y respaldó firmemente la candidatura de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial, tras la derrota de Paloma Valencia. Por esta razón, enfatizó que la prioridad institucional se centra en buscar acuerdos sobre las discrepancias tributarias dentro de la actual administración. “Nosotros somos partido de gobierno. Apoyamos al presidente Abelardo De La Espriella en segunda vuelta. Por ejemplo, frente a las discrepancias tributarias, nosotros queremos buscar un acuerdo”, aseveró Uribe, quien concluyó ratificando el respeto institucional por los derechos de todos los sectores políticos del país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.