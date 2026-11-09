Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una pareja vivió una experiencia traumática al salir de un concierto en Bogotá y tomar un taxi en la calle. Lo que parecía el final de una noche alegre terminó convirtiéndose en un secuestro que se extendió casi 24 horas. Según las autoridades, tres personas habrían utilizado sustancias químicas para neutralizar la capacidad de reacción de las víctimas, y en ese tiempo aprovecharon sus celulares y tarjetas para efectuar compras y movimientos bancarios. Después de su liberación, la pareja reportó la pérdida de aproximadamente 60 millones de pesos colombianos, de acuerdo con lo consignado por la Policía Nacional y citado por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Este hecho no fue aislado. Hace parte de las pruebas clave en la investigación contra el grupo delictivo conocido como ‘Los Nocturnos’, señalado por usar tácticas similares al interceptar personas saliendo de conciertos y eventos masivos en la capital del país. Las pesquisas se desarrollaron durante cinco meses y, tras ese tiempo, la Policía informó la captura de seis supuestos integrantes de la banda: cuatro hombres y dos mujeres. Estas detenciones ocurrieron en localidades de Bogotá como Engativá, Usme y Rafael Uribe Uribe, así como en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Durante los operativos, también fueron incautados cuatro teléfonos celulares, según reveló la fuente citada.

El modo de operación, según explicaron los investigadores de la Policía y la Fiscalía, consistía en identificar víctimas potenciales a la salida de eventos masivos. Los delincuentes seleccionaban a las personas teniendo en cuenta detalles como la forma de vestir, el modelo del celular o si se encontraban bajo efectos del alcohol. Un taxista, miembro de la red, se acercaba para ofrecer el servicio, lo que permitía abordar y trasladar sin levantar sospechas adicionales. Una vez dentro del vehículo, otros integrantes entraban en acción, y, como en el caso documentado, les administraban benzodiacepinas a las víctimas, una sustancia conocida por sus efectos sedantes y su capacidad para inhibir la alerta y la resistencia física, de acuerdo con la información suministrada por la Policía.

De acuerdo con los resultados de la investigación, los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuántos casos ni víctimas más podrían atribuirse a esta estructura delincuencial.

¿Cómo operaba la banda ‘Los Nocturnos’ en Bogotá?

La investigación reveló que ‘Los Nocturnos’ usaban un sistema en el que uno de los integrantes trabajaba como taxista y era el responsable de recoger a las víctimas fuera de eventos masivos. Luego, dentro del taxi, otros miembros del grupo participaban en la retención y sometimiento de las personas, utilizando sustancias químicas como las benzodiacepinas, lo que permitía la sustracción no solo de pertenencias sino la utilización de medios financieros sin resistencia, según la Policía.

¿Qué son las benzodiacepinas usadas por los delincuentes en estos casos?

Las benzodiacepinas son sustancias químicas con efectos sedantes, usadas clínicamente para tratar ansiedad o insomnio. Según la investigación de la Policía, estas drogas dificultan la capacidad de reaccionar y tomar decisiones rápidas, facilitando que las víctimas sean sometidas y despojadas de sus pertenencias y recursos financieros durante el secuestro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z