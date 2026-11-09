Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda anunció una jornada virtual que busca informar a la ciudadanía sobre los beneficios y cambios tributarios establecidos en el Acuerdo 1084 de 2026. Según la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, este evento hace parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y está enfocado en ayudar a las personas que tienen deudas o compromisos tributarios pendientes con el Distrito. El encuentro virtual, denominado Escuela Hacendaria, se desarrollará el viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 8:30 a. m. hasta las 10:30 a. m., y está dirigido tanto a quienes buscan entender los nuevos lineamientos del acuerdo como a quienes desean conocer las alternativas disponibles para regularizar su situación fiscal en Bogotá.

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Durante la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de conocer en detalle las modificaciones introducidas por el Acuerdo 1084 de 2026. La Secretaría Distrital de Hacienda, a través de un mensaje en la red social X, subrayó que los contribuyentes con multas o deudas por impuestos distritales pueden acceder a estos alivios. El evento se constituye como un espacio para resolver dudas y orientar a los ciudadanos respecto a los procesos y beneficios que contempla la normativa. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Hacienda, uno de los principales beneficios para quienes tengan obligaciones tributarias en mora es la posibilidad de acogerse, hasta el 21 de diciembre de 2026, a una reducción del 60 % en intereses y sanciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El trámite para acogerse a los alivios puede hacerse de manera virtual. La Secretaría Distrital de Hacienda explicó el proceso: los contribuyentes deben ingresar a la página oficial www.haciendabogota.gov.co, localizar el botón ‘Alivios 2026’ y consultar tanto las condiciones como las instrucciones para poder realizar el proceso correspondiente en línea. Con esto, la entidad busca facilitar el acceso a la información y a los trámites, incentivando la regularización tributaria antes del plazo establecido.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, participar en la jornada informativa es una oportunidad para quienes buscan claridad y orientación sobre sus obligaciones con la ciudad. Además, reiteró la invitación para que los ciudadanos aprovechen estos espacios y tomen decisiones informadas acerca de su situación tributaria en Bogotá.

¿Qué es el Acuerdo 1084 de 2026 y a quiénes beneficia?

El Acuerdo 1084 de 2026 es una norma distrital que introduce cambios y beneficios tributarios en Bogotá, orientados principalmente a los contribuyentes con deudas u obligaciones fiscales pendientes. Esta regulación permite, bajo ciertas condiciones, obtener una reducción del 60 % en intereses y sanciones, ayudando a quienes buscan ponerse al día con las obligaciones tributarias en la ciudad, según la Secretaría Distrital de Hacienda.

¿Cómo acceder a los alivios tributarios 2026 para los impuestos en Bogotá?

Para acceder a los alivios tributarios establecidos por el Acuerdo 1084 de 2026, el contribuyente debe ingresar a la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, buscar el botón ‘Alivios 2026’, consultar las condiciones del beneficio y seguir los pasos indicados para completar el trámite en línea. El plazo para acogerse vence el 21 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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