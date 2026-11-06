Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene su primer encuentro con congresistas en la ciudad de Barranquilla. Esta cita involucra a los integrantes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, quienes tienen a su cargo la gestión de los temas económicos en la agenda legislativa. El contexto es particularmente delicado: el Gobierno impulsa una ley de ajuste fiscal que propone una carga impositiva significativamente alta, aspecto que ha sido recibido con escepticismo incluso por legisladores afines al Ejecutivo. Según El Espectador, el ambiente previo al evento ya evidenciaba tensiones e incertidumbre al interior del Congreso sobre la viabilidad de la propuesta frente a las necesidades económicas actuales y la resistencia de diversos sectores políticos.

Sigue a PULZO en Discover

La reunión, prevista para mediodía y programada por asesores de la Presidencia, busca aclarar inquietudes de los parlamentarios sobre esta ley de ajuste fiscal. Están convocados el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y asesores de la Casa de Nariño. Sin embargo, algunos congresistas aseguran no haber recibido invitación formal, lo que añade un tinte de incertidumbre a un encuentro ya políticamente sensible.

El mismo evento puede convertirse en la plataforma oficial para que Alejandro Ordóñez, recién designado ministro del Interior, se presente ante un grupo clave de legisladores. El Gobierno prioriza la aprobación de la reforma antes del final del año, llegando incluso a considerar la convocatoria de sesiones extraordinarias en diciembre para acelerar el trámite y consolidar su agenda fiscal. En ese sentido, las primeras gestiones políticas de Ordóñez han consistido en establecer contacto con las bancadas —como lo confirma su llamada al expresidente Álvaro Uribe Vélez— para sondear el ambiente que dejó su antecesor, Lara, y construir mayorías en favor de la reforma.

La cita entre Presidencia y comisiones económicas se venía gestionando desde hace semanas. Inicialmente, se pensó en un desayuno convocado por Carlos Ríos, pero esta opción fue postergada varias veces antes de concretarse el encuentro actual, que toma la forma de un primer acercamiento formal entre el presidente de la Espriella y quienes decidirán el futuro de la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué causa controversia la ley de ajuste fiscal del Gobierno de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal genera debate porque implica una carga impositiva elevada, que no solo enfrenta resistencia en la oposición sino también entre congresistas que usualmente apoyan al Ejecutivo. Según El Espectador, estas dudas obedecen al temor por el impacto económico y al momento político en el que la reforma se intenta aprobar.

¿Qué papel cumplen las comisiones terceras y cuartas del Congreso en la aprobación de reformas económicas?

Las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República tienen a cargo los proyectos relacionados con temas económicos y fiscales. En esta ocasión, sus miembros son fundamentales porque decidirán el curso de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, conforme al reporte de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.