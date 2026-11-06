La crisis financiera de Paraguay, desatada por la situación de Ueno Bank, abrió una oportunidad para Banco GNB, entidad controlada por el empresario colombiano Jaime Gilinski, que comenzó a recibir una alta demanda de usuarios interesados en trasladar sus operaciones bancarias.

Sigue a PULZO en Discover

El aumento de solicitudes para abrir cuentas digitales fue tan significativo que los sistemas de la entidad presentaron intermitencias y problemas de funcionamiento.

El banco informó el miércoles 4 de noviembre que su aplicación móvil estaba experimentando dificultades debido al alto tráfico de personas que buscaban vincularse a la entidad.

GNB aseguró que trabajaba para solucionar los inconvenientes y recuperar la normalidad del servicio.

Lee También

Este movimiento se produce después de que el Banco Central de Paraguay iniciara el 3 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la regulación.

La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes, por lo que la decisión generó incertidumbre entre millones de ahorradores.

En medio de este panorama, Banco GNB aparece como una de las entidades que está recibiendo parte de la demanda de usuarios que buscan nuevas alternativas financieras.

Así, el grupo de Gilinski encuentra una oportunidad de ampliar su presencia y captar nuevos clientes en el mercado paraguayo, aprovechando la coyuntura que atraviesa uno de sus competidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.