La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que su plataforma SIC Facilita recibió más de 440.000 reclamaciones entre 2015 y septiembre de 2026. La principal solicitud de los consumidores es recuperar el dinero pagado por productos o servicios defectuosos, con 150.099 casos registrados.

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También sobresalen las peticiones para cambiar productos, con 51.740 reclamaciones, terminar contratos y eliminar reportes negativos en centrales de riesgo.

Entre los principales motivos de inconformidad figuran las presuntas vulneraciones de los derechos del consumidor, con 109.613 casos; los incumplimientos de garantías, con 103.600, y los problemas de facturación, con 51.335.

Los celulares y teléfonos encabezan las categorías de productos y servicios más reclamadas, con 57.911 registros, seguidos por los paquetes de telecomunicaciones, con 46.308. Además, se reportaron 19.435 casos relacionados con presunta suplantación de identidad.

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Desde su creación, SIC Facilita ha logrado cerrar 243.996 reclamaciones mediante acuerdos o soluciones favorables.

Actualmente, cuenta con 186 proveedores vinculados y permite presentar solicitudes gratuitas por internet desde cualquier lugar del país.

El trámite tarda aproximadamente tres minutos y los proveedores tienen 15 días hábiles para responder. La SIC aclara que la plataforma no recibe demandas ni denuncias y que su función es facilitar el diálogo entre consumidores y empresas, sin imponer decisiones.

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