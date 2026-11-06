Por: CENET

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El Centro Democrático, bajo el liderazgo del senador Andrés Forero, ha anunciado su intención de introducir modificaciones al proyecto de Ley de Ajuste Fiscal, conocido por el Gobierno como Ley de Rescate. De acuerdo con lo expresado por Forero en entrevista con Mañanas Blu, el partido considera que el recorte del gasto público propuesto hasta ahora por el Ejecutivo es insuficiente. Según su análisis, dicho recorte debería ser más profundo y, además, revisarse especialmente los tributos contemplados para que el peso del ajuste no recaiga sobre los hogares de menores ingresos y la clase media, tal como Forero enfatizó durante su intervención.

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La posición de la colectividad fue definida después de una reunión interna con el expresidente Álvaro Uribe y un grupo de expertos en temas económicos y tributarios, incluyendo figuras como Santiago Montenegro, Santiago Pardo, Lisandro Junco, Andrés Felipe Arias y Juan Alberto Londoño. El propósito del encuentro fue analizar las alternativas disponibles para responder al complejo panorama fiscal del país y a los distintos componentes de la reforma financiera presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Forero manifestó su preocupación por el rápido incremento de la deuda pública y el déficit fiscal nacional, atribuyendo parte del deterioro fiscal a las decisiones del gobierno anterior. En ese sentido, reconoció que Colombia acumuló 800 billones de pesos en deuda pública en 200 años, pero en el gobierno de Gustavo Petro esa cifra creció en 400 billones de pesos más en solo cuatro años. Ante esa situación, aunque el Centro Democrático respalda la búsqueda de soluciones, insiste en que la reducción del gasto estatal debe ser más significativa, superando los 12,2 billones proyectados por el Ejecutivo para el primer año. Los expertos consultados por el partido consideran que este recorte puede ser superior, alcanzando hasta 20 billones de pesos.

La discusión sobre los nuevos impuestos, especialmente el aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta familiar, también genera inquietud entre los integrantes del partido. De acuerdo con Forero, no existe suficiente claridad sobre cómo se implementaría la devolución de parte del IVA a los hogares beneficiarios propuesta por el Gobierno, lo que podría impactar negativamente a las clases populares y a la clase media.

Asimismo, durante la reunión se abordó la posibilidad de vender parte de las acciones estatales en Ecopetrol como alternativa para fortalecer las finanzas públicas. No obstante, Forero aclaró que esto aún no es una decisión formal del partido ni hay una propuesta definitiva, ya que cualquier venta que implique perder el control accionario requeriría autorización legislativa. En esa línea, se planteó que los recursos de una posible enajenación deberían destinarse preferentemente al prepago de deuda y no a gastos corrientes. La colectividad también manifestó inquietudes frente al aumento de impuestos al cigarrillo y licores, advirtiendo de su posible efecto en el contrabando y el recaudo.

De acuerdo con el senador, las alternativas serán revisadas antes de consolidar propuestas concretas en futuras reuniones internas y diálogos con representantes del Ejecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del Centro Democrático sobre la Ley de Ajuste Fiscal?

Las inquietudes del Centro Democrático, según lo expresado por el senador Andrés Forero en Mañanas Blu y citado por Blu Radio, se centran en la profundidad del recorte del gasto público, el posible impacto de nuevos impuestos en las clases populares y medias, así como la ausencia de claridad sobre los mecanismos de devolución del IVA en productos de la canasta familiar. Además, advierten sobre los efectos que los aumentos de impuestos al cigarrillo y licores podrían tener en el contrabando y el recaudo fiscal.

¿Qué significa canasta familiar y cómo afecta el IVA a los hogares?

La canasta familiar hace referencia al conjunto de productos básicos que adquieren regularmente los hogares para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con el análisis presentado por el Centro Democrático, el aumento del IVA en productos que hacen parte de esa canasta genera preocupación porque podría aumentar el costo de vida de las familias y, si no se implementa correctamente la devolución propuesta, afectar especialmente a los sectores de menores ingresos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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