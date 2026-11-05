Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez y los representantes del partido Centro Democrático manifestaron sus dudas sobre los recortes al gasto público presentados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en la Ley de Rescate Fiscal. Después de una extensa reunión, que se prolongó por más de cinco horas, Uribe entregó las conclusiones del encuentro y aseguró que el ahorro contemplado en el proyecto gubernamental resulta limitado y debe optimizarse mediante transformaciones significativas en la estructura estatal. De acuerdo con Uribe, “el ahorro que propone el Gobierno es muy poco”, una apreciación que refuerza el inconformismo de la bancada frente a las medidas actuales.

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Entre las alternativas planteadas por el expresidente se encuentra la posibilidad de eliminar entidades públicas que desempeñan labores similares, así como la fusión de dependencias administrativas con el objetivo de disminuir los costos de funcionamiento del aparato estatal. Este enfoque busca, según lo discutido, una gestión más eficiente de los recursos públicos sin afectar la prestación de servicios.

Por otra parte, el Centro Democrático manifiesta preocupación ante el componente tributario del proyecto, en especial por los eventuales cambios propuestos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) y su impacto en los hogares de ingresos medios y bajos. Uribe advirtió sobre el riesgo de trasladar el peso del ajuste fiscal a los ciudadanos con nuevas cargas impositivas, una postura compartida por los integrantes del partido. Desde esa perspectiva, insisten en que el esfuerzo principal debería concentrarse en la reducción del gasto estatal, en lugar de incrementar los tributos para la población colombiana.

El Centro Democrático también evaluó otras limitaciones detectadas en la propuesta del Gobierno, entre las que destaca la falta de incentivos concretos para promover la inversión privada. En opinión de Uribe, el proyecto necesita medidas adicionales que dinamicen la economía y faciliten la llegada de nuevas empresas e inversiones al país. Así, la bancada invita a revisar el enfoque actual y a incluir estrategias que impulsen el crecimiento y la competitividad a través de reformas más profundas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los argumentos de Álvaro Uribe contra la Ley de Rescate Fiscal?

Según declaraciones de Álvaro Uribe Vélez citadas en el mismo encuentro de más de cinco horas, el exmandatario y su partido consideran que el ahorro fiscal propuesto por el Gobierno es insuficiente. Además, critican el enfoque en los impuestos, especialmente en el impuesto al valor agregado (IVA), por su impacto en los hogares de ingresos medios y bajos. Para Uribe y el Centro Democrático, la atención debe centrarse en reducir el gasto del Estado y en evitar que sean los ciudadanos quienes carguen con mayores tributos.

¿Qué propone el Centro Democrático para optimizar la Ley de Rescate Fiscal?

De acuerdo con las observaciones de Álvaro Uribe, el Centro Democrático propone que se revisen y reduzcan los costos de funcionamiento de la administración pública, mediante la eliminación o fusión de entidades y dependencias que tengan funciones similares. También sugieren que el proyecto incluya incentivos concretos para facilitar la inversión privada, con el fin de impulsar la actividad económica y atraer nuevas inversiones al país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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