La advertencia de Álvaro Uribe sobre la supuesta solicitud de hojas de vida a congresistas por parte del Gobierno tuvo respuesta desde el Ministerio de Hacienda. Miguel Gómez, jefe de esa cartera, salió al paso de los señalamientos del expresidente y negó que exista algún tipo de intercambio de favores por apoyos legislativos.

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A través de un mensaje publicado en X, Gómez le contestó directamente al líder del Centro Democrático y aseguró que los acercamientos con los parlamentarios se han dado sin exigencias a cambio de sus votos. Según explicó, los congresistas con quienes han conversado han escuchado los argumentos del Ejecutivo sobre la situación económica del país.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna”, manifestó el funcionario, quien defendió la necesidad de avanzar con la Ley de Rescate para enfrentar la crisis fiscal.

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Ex Presidente Uribe @AlvaroUribeVel Colombia vive un momento histórico. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia. Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República. El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia. Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido. Invitamos al legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano. https://t.co/HRQXCJfQKe — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 3, 2026

El ministro también rechazó que el Gobierno esté recurriendo a las prácticas denunciadas por Uribe y aseguró que no han recibido hojas de vida ni insinuaciones de ese tipo por parte de integrantes de ninguna bancada.

“Mi talante, señor expresidente, y el del Gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto”, escribió Gómez. Además, afirmó que el Ejecutivo no ha recibido “la más mínima insinuación o documento en ese sentido”.

La respuesta llegó después de que Uribe les recordara a los congresistas del Centro Democrático que no debían entregar hojas de vida al Gobierno y le pidiera al ministro de Hacienda que tampoco las solicitara. En su publicación, el expresidente mencionó directamente al representante Mateo Hidalgo.

Luego de la reacción de Gómez, el expresidente reiteró que no es conveniente que el Gobierno pida favores a cambio de votos en los proyectos que se adelantan en el Congreso.

Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del Pte Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 3, 2026

El pronunciamiento de Gómez también tuvo un tono político, pues defendió que la actual administración es distinta a la anterior y llamó al Congreso, al Centro Democrático y a los partidos de la coalición a discutir el articulado de la Ley de Rescate.

El funcionario advirtió que Colombia atraviesa una situación crítica y sostuvo que se necesita un acuerdo nacional para evitar un escenario de quiebra del Estado.

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