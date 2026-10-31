Por: CENET

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La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) se encuentra ultimando una propuesta tributaria destinada al Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República, en respuesta al proyecto de Ley de Rescate Económico. Este proyecto contempla nuevas disposiciones para los juegos de suerte y azar tanto en modalidades online como localizadas, lo que ha puesto en alerta al gremio. De acuerdo con Fecoljuegos, están realizando una revisión técnica del articulado y construyendo una alternativa fiscal que se ajuste a las realidades económicas y operativas de cada segmento de la industria.

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La discusión cobra relevancia frente a la necesidad del Gobierno de fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, Fecoljuegos manifiesta preocupación por el posible impacto negativo que podrían tener nuevos gravámenes en la sostenibilidad de las empresas del sector. Evert Montero, presidente del gremio, reconoció la importancia de aportar al financiamiento estatal, pero recalcó la necesidad de que las medidas sean discutidas con los diferentes actores antes de convertirse en ley.

Según Montero, “entendemos la necesidad de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y mantenemos nuestra disposición a aportar. También entendemos que un proyecto de ley es una iniciativa para discutir y construir”. Con esto, invita a las autoridades a escuchar y considerar las observaciones del sector durante el proceso legislativo, señalando la importancia de una conversación técnica y abierta con el Congreso y el Gobierno.

Uno de los focos de atención para Fecoljuegos reside en el historial de modificaciones tributarias experimentadas durante el Gobierno anterior, especialmente porque, según ellos, no hubo suficiente justificación técnica para los cambios y sus efectos sobre la viabilidad empresarial. El gremio sostiene que cualquier nuevo impuesto debe evaluarse considerando consecuencias en la operación legal, el empleo, la inversión y los recursos dirigidos al sistema de salud.

Montero hizo énfasis en que, aunque los juegos de azar online y localizados pertenecen al mismo sector, sus diferencias estructurales requieren tratamientos diferenciados. Por ello, Fecoljuegos insiste en un modelo de tributación que contemple la capacidad de pago y las cargas previas de las empresas, proponiendo así una política fiscal justa y proporcional.

La estrategia de la Federación incluye reuniones con el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas congresionales, para argumentar técnicamente sus propuestas. Asimismo, insisten en que la lucha contra el juego ilegal se tenga en cuenta en el debate, dado que esto afecta tanto la competencia como el recaudo estatal. Finalmente, Montero afirmó que la propuesta buscará equilibrar necesidades fiscales y de industria, siempre bajo un enfoque técnico y de concertación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de Fecoljuegos frente a la reforma tributaria para juegos de azar?

Fecoljuegos ha señalado que su principal preocupación radica en el impacto que nuevos gravámenes podrían tener en la continuidad y sostenibilidad de las empresas del sector. Según el gremio, se debe analizar cómo las obligaciones fiscales afectan a la operación legal, el empleo, la inversión y los aportes al sistema de salud, siempre considerando las diferencias estructurales entre los juegos online y locales.

¿Por qué Fecoljuegos pide diferenciar entre juegos de azar online y localizados en la discusión tributaria?

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar argumenta que, aunque ambos hacen parte del mismo sector, cada modalidad presenta estructuras y costos operativos distintos. Por ello, consideran fundamental que la normativa tributaria reconozca esas particularidades y no imponga cargas iguales a empresas con realidades totalmente diferentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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