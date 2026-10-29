Por: El Espectador

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Este viernes 30 de octubre de 2026, quienes estén en búsqueda de empleo en Bogotá tendrán una alternativa concreta gracias a la jornada de contratación presencial convocada por la empresa ACTIVOS y divulgada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El evento, que ofrece más de 600 vacantes dirigidas a personas con diferentes antecedentes académicos y laborales, se realizará en Quinta Camacho, Chapinero, sobre la calle 70A n.º 9-39, en un horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

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La convocatoria abarca un abanico diverso de oportunidades en compañías de los sectores de comercio, logística, construcción, producción y administración, según la información facilitada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El espectro de perfiles es amplio: se dirige tanto a quienes cuentan con formación básica primaria o bachillerato, como a quienes han culminado estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Además, existen vacantes tanto para quienes buscan su primer empleo como para aspirantes con trayectoria laboral, lo cual abre la puerta a que un mayor número de personas pueda participar, independientemente de su experiencia previa.

Un aspecto destacado de esta jornada es la variedad de cargos ofertados. Los salarios, de acuerdo con los detalles entregados, varían entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, e incluso algunas vacantes específicas alcanzan remuneraciones aproximadas de $3 millones, dependiendo del tipo de cargo y de las condiciones de contratación planteadas. Participar en este evento es sencillo: basta con acudir presencialmente en la fecha y horarios indicados y, para mayor organización, se invita a confirmar la asistencia a través del formulario dispuesto para tal fin.

Las oportunidades concretas se distribuyen en áreas como ventas y servicio al cliente (cajeros, asesores comerciales y de call center, además de auxiliares y líderes de tienda), logística (operarios de producción, auxiliares de bodega, conductores de reparto, montacarguistas y analistas de compras), construcción (oficiales de obra, técnicos electricistas, asistentes de topografía, entre otros) y administración profesional (analistas de nómina, abogados junior, inspectores de seguridad y salud en el trabajo, y analistas administrativos). Según la convocatoria, muchas funciones no solicitan experiencia, facilitando el acceso para quienes desean ingresar al mundo laboral, aunque ciertos cargos sí exigen experiencia mínima, que puede variar de seis meses a un año o más.

La participación exitosa depende de que los aspirantes cumplan con los requisitos definidos para cada perfil. Por consiguiente, se recomienda revisar, antes de asistir, los perfiles disponibles y confirmar cuáles se ajustan a la propia formación y experiencia. Esta jornada representa una oportunidad relevante para quienes buscan su primer trabajo, quieren cambiar de empleo o pretenden un puesto más acorde con su hoja de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vacantes ofrece la feria de empleo en Bogotá y en qué sectores hay oportunidades?

La feria de empleo en Bogotá, organizada por la empresa ACTIVOS, ofrece más de 600 vacantes en diversos sectores como comercio, logística, construcción, producción y administración. Entre los cargos disponibles se encuentran desde cajeros y asesores comerciales hasta operarios de producción, oficiales de obra, técnicos electricistas, analistas y abogados junior, según la información divulgada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Se puede participar en la jornada de empleo de Bogotá sin experiencia laboral?

Sí, algunas de las vacantes no exigen experiencia previa, permitiendo que personas que buscan su primer trabajo puedan postularse. Sin embargo, hay puestos que sí solicitan experiencia, la cual puede variar según el cargo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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