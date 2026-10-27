Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El próximo jueves 29 de octubre, quienes están en la búsqueda de empleo en Ibagué tendrán una alternativa significativa gracias a una jornada de empleo que se organizará en el centro comercial Multicentro. Según la información disponible, el evento ofrecerá más de 100 vacantes, lo que representa una oportunidad relevante tanto para personas que ya cuentan con experiencia laboral como para quienes están buscando su primer trabajo. La actividad está diseñada para ampliar el acceso al mercado laboral y facilitar la conexión directa entre empleadores y postulantes.

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La convocatoria estará disponible desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En ese periodo, los asistentes tendrán la opción de revisar los perfiles requeridos para las vacantes y obtener información detallada sobre cada una de las ofertas disponibles. Se recomienda a los interesados llevar su hoja de vida y presentarla para conocer de primera mano las opciones laborales que se ajusten a su experiencia y formación.

De acuerdo con los datos compartidos en la convocatoria, la organización del evento cuenta con la participación de entidades reconocidas en la intermediación laboral, como la Agencia Pública de Empleo del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), así como los servicios públicos de empleo ofrecidos por Comfenalco y Comfatolima. Estos organismos no solo facilitarán la postulación a vacantes, sino que también brindarán asesoría sobre sus servicios y orientaciones adicionales para todos los asistentes que estén en búsqueda de empleo.

La invitación se extiende a todos los ibaguereños interesados en acceder a nuevas oportunidades laborales. Es fundamental consultar directamente con cada entidad los requisitos específicos para las diferentes vacantes, de modo que cada persona pueda identificar con claridad las opciones que más se adapten a su perfil profesional.

Esta jornada se presenta como una posibilidad concreta para quienes desean vincularse al entorno laboral de la ciudad. Según la información suministrada por los organizadores, la orientación y el acompañamiento durante el evento buscan articular la oferta y demanda de empleo de manera eficaz, pensando en las diferentes trayectorias profesionales presentes en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la jornada de empleo en Ibagué el 29 de octubre?

Para asistir a la jornada de empleo en Ibagué el jueves 29 de octubre, los interesados deben acercarse al centro comercial Multicentro durante el horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y llevar su hoja de vida. Allí podrán conocer las vacantes disponibles y consultar los requisitos directamente con las entidades presentes, como la Agencia Pública de Empleo del SENA, Comfenalco y Comfatolima.

¿Qué servicios ofrecen las entidades participantes en la jornada laboral de Ibagué?

Durante la jornada de empleo, entidades como el SENA, Comfenalco y Comfatolima, brindarán no solo información sobre las ofertas laborales, sino también orientación sobre sus servicios de intermediación laboral. Estos incluyen apoyo para presentación de hojas de vida, asesoría sobre el proceso de búsqueda de empleo y explicaciones sobre los perfiles solicitados en las vacantes disponibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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