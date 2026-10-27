Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un millonario hurto en el sector de El Salado, en Ibagué, tiene en alerta al sector agrícola tras el robo de equipos y elementos que, según denunció el representante de la empresa Faragro Más Soluciones Agrícolas, superan los $400 millones. El incidente involucra la sustracción de dos drones de fumigación marca DJI T-50, insumos agrícolas y otros equipos fundamentales para el trabajo de la empresa, lo que implica un duro golpe para la actividad productiva local. La cuantía de las pérdidas, confirmada por los propietarios, se estimó en cientos de millones de pesos, contexto que pone en tela de juicio la seguridad en la zona y la protección de los activos de empresas del sector.

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De acuerdo con lo reportado, el hurto ha motivado la intervención de la Secretaría de Gobierno de Ibagué. El titular de la dependencia citó a los propietarios del negocio para recibir información de primera mano sobre la situación y, posteriormente, anunció la realización de un Consejo de Seguridad junto a las autoridades pertinentes. En la agenda de esta reunión se programó un análisis detallado sobre los equipos robados, en particular los modelos de drones, así como una revisión de los avances obtenidos en labores de inteligencia. El objetivo central es establecer rutas concretas para la localización de los elementos hurtados y la identificación de los responsables materiales.

Según la información oficial, la Administración municipal trabaja en conjunto con las autoridades para disminuir los hurtos en todas sus variantes, y este caso será examinado dentro de esas acciones de prevención y control. No obstante, la investigación enfrenta un reto adicional, ya que, conforme lo denuncia la empresa afectada, los delincuentes también habrían sustraído los dispositivos de almacenamiento que contenían las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que podría dificultar la recolección de pruebas visuales directas sobre el robo.

Frente a esta coyuntura, los investigadores deben profundizar en cómo fue el acceso de los responsables al inmueble, el método utilizado para extraer los equipos y la posibilidad de obtener registros de cámaras de vigilancia en otros puntos cercanos. Por el momento, las autoridades continúan recabando información que permita esclarecer el hecho y ofrecer una respuesta a la empresa, que mantiene su esperanza de recuperar los valiosos elementos y avanzar en la identificación de los involucrados, de acuerdo con los reportes divulgados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué características tienen los drones DJI T-50 sustraídos en Ibagué?

Según la denuncia mencionada por los representantes de Faragro Más Soluciones Agrícolas, entre los objetos robados figuran dos drones de fumigación modelo DJI T-50. Estos dispositivos están diseñados especialmente para labores agrícolas, permitiendo la aplicación precisa de insumos sobre cultivos. Aunque el texto no profundiza en especificaciones técnicas, destaca la importancia y el valor de estos equipos para la empresa y el sector.

¿Cómo afecta el robo de equipos agrícolas a empresas como Faragro Más Soluciones Agrícolas?

El hurto de equipos como los drones DJI T-50 y otros insumos agrícolas genera un impacto económico significativo, pues las pérdidas ascienden a varios cientos de millones de pesos, según lo expresado por la empresa. Además, este tipo de incidentes interrumpe las operaciones agrícolas y siembra preocupación sobre la seguridad de los activos empresariales en la región de Ibagué.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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