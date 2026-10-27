Por: El Espectador

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El presidente Abelardo De La Espriella realizó este jueves un anuncio calificado como histórico: por primera vez, la cúpula de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) será conformada en su totalidad por mujeres. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la coronel Liliana Jiménez asumirá la dirección de la unidad, la coronel Jenny Rodríguez ocupará la Subdirección Operacional y la coronel Diana Daza estará a cargo de la Subdirección de Investigación. Con estos nombramientos, la línea de mando de la entidad encargada de enfrentar el contrabando estará liderada exclusivamente por oficiales femeninas, hecho sin precedentes dentro de la estructura de la institución.

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Durante el acto de presentación, De La Espriella resaltó la importancia y el carácter transformador de estas designaciones. Según declaró el presidente, “por primera vez en la historia de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) estarán tres coroneles, tres mujeres decididas, honestas y con una visión de país clara”. El mandatario aprovechó el espacio para enfatizar el compromiso de su gobierno en la lucha contra el contrabando, al que catalogó como un “delito grave”, y se comprometió a no permitir que este flagelo continúe afectando la economía nacional y poniendo en riesgo tanto a los miembros de la fuerza pública como a los ciudadanos. Sus palabras reflejan la firme postura gubernamental hacia la protección de los recursos y la seguridad de la nación.

En el evento también estuvo Andrés Felipe Velásquez, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Velásquez presentó a las oficiales y respaldó la decisión, señalando que las nuevas directivas de Polfa están llamadas a enfrentar el contrabando “de manera frontal”. Además, destacó que ya se han definido “unas líneas muy grandes de investigación y de compromiso operacional para dar resultados contundentes que el país necesita”, en referencia a los procesos y estrategias que la unidad pretende desarrollar.

La reconfiguración de la cúpula de la Polfa, según datos oficiales de la Presidencia y de la DIAN, representa un paso significativo en el fortalecimiento institucional y en la incorporación de mujeres en roles estratégicos de alto nivel dentro de la lucha contra el contrabando en Colombia.

¿Quiénes son las nuevas directivas de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia?

Las nuevas directivas de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Colombia son la coronel Liliana Jiménez, quien estará al frente de la dirección, la coronel Jenny Rodríguez en la Subdirección Operacional y la coronel Diana Daza a cargo de la Subdirección de Investigación. Estas oficiales han sido presentadas oficialmente por el presidente Abelardo De La Espriella y por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y serán responsables de liderar la lucha contra el contrabando en el país.

¿Por qué es importante el combate al contrabando según el gobierno de Colombia?

De acuerdo con el presidente Abelardo De La Espriella, el combate al contrabando es crucial porque representa un delito grave que impacta negativamente la economía colombiana y contribuye a financiar actividades ilícitas que amenazan tanto a las fuerzas de seguridad como al pueblo colombiano. La administración actual ha expresado su decisión de fortalecer la respuesta institucional frente a este delito y proteger los recursos nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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