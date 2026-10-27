Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho que generó profunda consternación fue dado a conocer por la Fiscalía, donde se logró la condena de un hombre a 16 años de prisión por haber abusado de una menor de edad. De acuerdo con la información entregada por la Seccional Tolima, el caso sucedió en junio de 2017, en el barrio Divino Niño, en la ciudad de Ibagué. Ese día, la víctima se encontraba visitando la vivienda de su abuela paterna, contexto aprovechado por el agresor para cometer el delito.

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La afectada, que en ese momento tenía 9 años, es sobrina de la esposa del sentenciado, lo que evidencia que se trataba de un entorno familiar donde existía confianza. Según la investigación adelantada por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Tolima, el hombre fue responsabilizado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

La Fiscalía fundamentó su acusación con pruebas relevantes presentadas ante un juez de conocimiento. Dentro del proceso se incluyeron declaraciones de testigos, evaluaciones psicológicas especializadas y conceptos periciales. Todos estos elementos facilitaron la identificación y comprobación de la conducta del procesado, con lo cual se sustentó la acusación hasta que se dictó la sentencia.

El fallo judicial no solo contempla la pena de 16 años de prisión, sino también la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo. Esto significa que, además de su privación de libertad, el hombre no podrá acceder a cargos públicos mientras cumple la condena. No obstante, la orden de captura que llevará a la reclusión del individuo será emitida únicamente cuando la sentencia quede en firme. Es decir, el condenado solo deberá ingresar a un centro penitenciario para iniciar su pena una vez termine el proceso judicial correspondiente y se haya confirmado la decisión adoptada en primera instancia.

En cuanto a la víctima, cuando ocurrieron los hechos en junio de 2017, tenía 9 años. Actualmente, según los cálculos realizados a partir del dato aportado por la Fiscalía, tendría 19 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la condena por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado?

La condena impuesta responde al delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, lo cual significa que la conducta criminal fue considerada más grave por factores como la edad de la víctima y la relación de confianza existente entre quien cometió el abuso y la menor. Esto conlleva sanciones más severas, como una mayor duración en la prisión y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, de acuerdo con lo determinado en este caso específico, según información de la Fiscalía Seccional Tolima.

¿Cuándo se hará efectiva la captura del condenado por abuso sexual en Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, la orden de captura contra el hombre condenado se emitirá cuando la sentencia quede en firme, es decir, una vez se hayan agotado los recursos judiciales disponibles y la decisión sea definitiva. A partir de ese momento, deberá ingresar a un centro penitenciario para cumplir la totalidad de los 16 años de prisión impuestos por el juez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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