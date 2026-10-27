Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Valentina Parra Montealegre, joven de 23 años, perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido durante la mañana del martes 27 de octubre. El hecho tuvo lugar en la variante de Ibagué, específicamente en el corredor que conecta con Cajamarca, a la altura del kilómetro 7+320. La joven, quien tenía residencia en Ibagué y trabajaba como mesera, murió en el sitio tras ser atropellada por un camión. Las lesiones sufridas por el fuerte impacto le causaron la muerte de manera inmediata, sin que pudiera recibir atención médica.

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Según lo reportado, el vehículo implicado fue identificado como un camión Chevrolet NPR de color blanco, con placas WEP068. El automotor se desplazaba en dirección Ibagué–Cajamarca en el momento del accidente. El conductor, José Alcides Botina Galíndez, resultó ileso y permanece vinculado a la investigación que desarrollan las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

Las primeras versiones conocidas apuntan a que Valentina Parra Montealegre se encontraba junto a la vía y, por circunstancias que aún no han sido aclaradas, habría decidido ingresar a la calzada justo cuando transitaba el camión de carga. No obstante, la reconstrucción exacta de los hechos todavía es incierta. Las autoridades realizan indagaciones para determinar con precisión qué ocurrió en los instantes previos y cómo se produjo el atropellamiento, lo que permitirá establecer eventuales responsabilidades legales.

En medio de las pesquisas, también se divulgó una posible versión que sugiere que la joven podría haber estado involucrada en una discusión con su pareja poco antes del accidente. Este aspecto, sin embargo, no ha sido corroborado por las fuentes oficiales y, por ahora, no se puede vincular directamente con lo sucedido en la vía de acuerdo con la información suministrada.

La reconstrucción de los hechos se torna fundamental para esclarecer este lamentable episodio, cuyo desenlace ha dejado consternada a la comunidad ibaguereña. Mientras tanto, los familiares y allegados esperan avances en la investigación que permita entender con mayor claridad cómo ocurrieron los hechos y las posibles responsabilidades del caso.

¿Cuáles son los detalles confirmados del accidente en el que murió Valentina Parra Montealegre?

Valentina Parra Montealegre falleció tras ser atropellada por un camión Chevrolet NPR de color blanco, en la variante de Ibagué, en el corredor que comunica con Cajamarca, el martes 27 de octubre. El accidente sucedió a la altura del kilómetro 7+320 y el conductor, José Alcides Botina Galíndez, salió ileso. Las autoridades investigan las circunstancias bajo las que la joven ingresó a la calzada antes de ser embestida.

¿Por qué las circunstancias del atropellamiento de Valentina Parra Montealegre siguen bajo investigación?

Aunque las versiones preliminares indican que la joven se encontraba en la orilla de la vía y luego ingresó a la calzada, la causa de su comportamiento y otros factores del accidente aún no están claras. Las autoridades deben reconstruir los momentos previos y verificar versiones adicionales, como la posible discusión con su pareja, para lograr determinar responsabilidades y entender completamente lo acontecido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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