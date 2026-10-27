Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Valentina Parra Montealegre, una joven de 23 años, perdió la vida la mañana del martes 27 de octubre de 2026 tras ser atropellada por un camión en la variante de Ibagué, vía que comunica hacia Cajamarca. El suceso se produjo, según información preliminar citada por El Nuevo Día, luego de que la joven, quien se desempeñaba como mesera, se encontrara a un costado de la carretera sosteniendo una discusión con su compañero sentimental. En ese contexto, por causas que aún permanecen bajo investigación, habría ingresado a la calzada en el mismo momento en que un vehículo de carga transitaba por el lugar.

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El lugar exacto del accidente fue identificado como el kilómetro 7+320 de la variante. El vehículo involucrado, un camión Chevrolet NPR blanco, con placas WEP068, circulaba en sentido Ibagué-Cajamarca. La gravedad del impacto fue tal que Valentina falleció en el sitio, sin que los esfuerzos por asistirla pudieran cambiar el desenlace. De acuerdo con el reporte, el conductor del camión, reconocido como José Alcides Botina Galíndez, no sufrió lesiones, pero la situación ocasionó el cierre temporal de uno de los carriles para permitir que las autoridades realizaran las diligencias necesarias.

Las primeras versiones sobre cómo se produjeron los hechos señalan que la joven habría cruzado la vía sin advertir la proximidad del camión, aunque esta explicación forma parte de las hipótesis iniciales y no representa una conclusión definitiva. La Policía investiga ahora toda la secuencia previa y posterior al accidente para establecer exactamente qué motivó a Valentina a ingresar a la vía en un momento de evidente riesgo, así como para descartar o confirmar cualquier otra circunstancia relevante.

El caso deja interrogantes sobre las circunstancias personales que antecedieron la tragedia y las condiciones del entorno en las que la joven perdió la vida. Por ahora, las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer un hecho que ha generado consternación en la comunidad, como reseña El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Valentina Parra en la variante de Ibagué?

La causa de la muerte de Valentina Parra fue el atropellamiento por un camión en la variante de Ibagué, en sentido hacia Cajamarca. Según la información preliminar presentada por El Nuevo Día, la joven ingresó a la calzada en circunstancias que aún se investigan, lo que provocó que fuera impactada por el vehículo y falleciera en el lugar.

¿Qué hipótesis investigan las autoridades sobre el atropellamiento de Valentina Parra?

Las autoridades contemplan como hipótesis inicial que Valentina Parra habría cruzado la vía sin percatarse de la circulación del camión. Sin embargo, esta versión no es definitiva; la investigación busca reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y esclarecer qué ocurrió antes, durante y después del accidente, considerando todos los testimonios y evidencias disponibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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