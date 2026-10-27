Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, será reconocida este miércoles 28 de octubre en Bogotá con el Premio Nacional ‘Gobernante comprometido con la Niñez y la Adolescencia 2026’. De acuerdo con la información confirmada por El Nuevo Día, este premio es otorgado por la Corporación Juego y Niñez y resalta el trabajo de los mandatarios que velan por los derechos y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en sus territorios. Lo relevante de este hecho es que Aranda recibe este reconocimiento por segundo año consecutivo, ya que también fue galardonada en 2025.

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Ivonne Hurtado, directora de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Alcaldía de Ibagué, explicó en entrevista con El Nuevo Día que la premiación se realizará a las 5:00 de la tarde en la capital del país. Hurtado enfatizó que este galardón representa el compromiso de la administración de Aranda con la protección de la niñez. Señaló que, más allá de crear programas, la verdadera apuesta ha sido promover la participación activa de los menores en las decisiones gubernamentales.

Uno de los proyectos que ha diferenciado a la ciudad, según explicó Hurtado, ha sido el Gabinete Kids. La estrategia consiste en que cada secretario de despacho cuente con un representante infantil, o ‘mini-me’, que actúa como secretario junior. Estos niños participan en espacios institucionales, incluso en los consejos de gobierno, donde sus ideas y propuestas son escuchadas por los funcionarios. Hurtado aseguró: “Ibagué es la única ciudad que tiene un gabinete Kids”. Para la funcionaria, esta dinámica ha traído nuevas perspectivas y soluciones administrativas, pues los niños presentan ejemplos y sugerencias valiosas para cada área de la alcaldía.

El objetivo principal de estas acciones ha sido transformar a los niños y niñas en agentes activos en la vida pública, de modo que no solo sean beneficiarios de las políticas, sino que también tengan voz en su concepción y puesta en marcha. Según El Nuevo Día, este enfoque innovador ha sido reconocido como clave para prevenir violencias y fortalecer habilidades socioemocionales y ciudadanas en la población menor de edad.

En 2025, Aranda fue la única autoridad de Tolima premiada por la Corporación Juego y Niñez. Ese mismo año, el gestor social Juan Arturo Gutiérrez también recibió el reconocimiento. Durante la entrega anterior, Aranda dedicó el premio a los docentes, cuidadores y a todos los ciudadanos que colaboran desinteresadamente por el progreso de la niñez en Ibagué.

Todas estas iniciativas están contempladas dentro del Plan de Desarrollo ‘Ibagué para Todos’ 2024-2027, enfocado en mejorar el bienestar y el desarrollo integral de los menores, con proyectos articulados y sostenibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Ibagué fue reconocida con el Premio Nacional ‘Gobernante comprometido con la Niñez y la Adolescencia’?

Ibagué fue reconocida debido a que la administración, liderada por Johana Aranda, ha implementado acciones innovadoras como el Gabinete Kids y ha promovido la participación activa de niños, niñas y adolescentes en espacios de decisión. De acuerdo con El Nuevo Día, la Corporación Juego y Niñez valoró el esfuerzo conjunto por proteger los derechos de la infancia e incorporar sus voces en las políticas públicas de la ciudad.

¿Qué es el Gabinete Kids y cómo funciona en la Alcaldía de Ibagué?

El Gabinete Kids es una estrategia donde cada secretario de despacho de la alcaldía tiene un representante infantil, conocido como secretario junior o ‘mini-me’. Según explicó Ivonne Hurtado a El Nuevo Día, estos menores participan en consejos de gobierno y otros espacios institucionales, compartiendo ideas y propuestas que pueden ser aplicadas en las distintas áreas administrativas, haciendo así a los niños parte activa en la construcción de políticas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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