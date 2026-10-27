Por: Caracol TV

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Las intensas lluvias acompañadas de una fuerte tormenta eléctrica mantienen en estado de alerta a las autoridades de Medellín y otros municipios del Área Metropolitana, según información de Noticias Caracol. La capital antioqueña ha experimentado múltiples descargas eléctricas, inundaciones y la caída de árboles, lo que ha obligado a implementar varios cierres viales como medida preventiva. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), la quebrada La Honda se encuentra en nivel naranja, lo que implica un riesgo elevado y ha motivado llamados a la ciudadanía para que evite acercarse a sus márgenes.

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El Dagrd informó la presencia de una tormenta eléctrica que ha impactado los sectores centro, oriente y occidente de Medellín. Este seguimiento se realiza en coordinación con el cuerpo de Bomberos Medellín y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), entidades encargadas de monitorear el estado del clima y las condiciones de riesgo. Durante un lapso de 30 minutos, las autoridades reportaron la presencia de 20 descargas eléctricas en el área urbana, situación que además ha afectado especialmente el nororiente de la ciudad y algunos municipios cercanos.

Las lluvias han afectado gravemente la movilidad en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez reportó la atención de diferentes emergencias y la adopción de cierres viales preventivos en sitios como Bulerías, la carrera 65 con avenida Bolivariana, la carrera 83 entre calles 30 y 31 en el sector de Los Molinos, y la calle 28 con carrera 80 en Belén. Equipos del cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Movilidad han trabajado para habilitar las vías y retirar los árboles caídos, recomendando a los conductores tomar rutas alternas y circular con cautela. Una vez las condiciones lo permitieron, algunos de los sectores afectados reabrieron, aunque continúan labores en puntos críticos como Los Molinos y Belén.

La Secretaría de Movilidad informó la caída de un árbol en la carrera 83 entre calles 30A y 31, recomendando utilizar desvíos y obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito. Por parte del Dagrd, la alerta sobre la quebrada La Honda y la vigilancia sobre otras corrientes de agua han llevado a promover la precaución entre los habitantes, sugiriendo contacto con la línea 123 en caso de emergencia.

Fuera de Medellín, municipios como Guarne han reporteado incidentes similares, como la caída de árboles sobre vehículos, y en el Urabá antioqueño, las lluvias colapsaron el alcantarillado e inundaron varias viviendas. Ante esta situación, las autoridades mantienen el monitoreo constante y refuerzan las recomendaciones a la comunidad para prevenir incidentes mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la quebrada La Honda está en nivel naranja en Medellín?

De acuerdo con el Dagrd, la quebrada La Honda en Medellín se encuentra en nivel naranja debido a las lluvias intensas que incrementan su caudal y representan un riesgo de desbordamiento. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alejados del cauce y estar atentos a las recomendaciones preventivas para evitar accidentes.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades de Medellín por las lluvias y tormenta eléctrica?

Según datos entregados por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad, las autoridades han implementado cierres viales preventivos en zonas afectadas por inundaciones y caída de árboles. Además, los equipos de emergencias trabajan en la habilitación de vías y aconsejan a la ciudadanía transitar con precaución, seguir rutas alternas y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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