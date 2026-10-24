Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las lluvias intensas continúan generando emergencias en diversas zonas del departamento del Tolima, afectando tanto áreas rurales como urbanas. Según información suministrada por la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, las autoridades están realizando un constante seguimiento a los daños reportados en municipios como Coello, Valle de San Juan, Natagaima, Dolores, Herveo, Purificación y Fresno, así como en la ciudad de Ibagué. La magnitud de las precipitaciones ha provocado situaciones críticas que requieren atención prioritaria por parte de los organismos de socorro y las administraciones municipales.

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Uno de los episodios más delicados ocurrió en la vereda Pico de Oro, ubicada en el Cañón del Combeima. Allí, la creciente de la quebrada La Molienda y el represamiento de sus aguas generaron un deslizamiento de tierra. Este hecho afectó directamente la vía que cruza la zona y provocó daños en tres viviendas. De acuerdo con el reporte preliminar citado por la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, una de las viviendas se desplomó totalmente, mientras que las otras dos se encuentran bajo verificación para establecer la gravedad de los daños y definir las medidas que deben ser adoptadas. Luis Alberto Cárdenas, director de esta entidad, detalló que la emergencia en la vereda Pico de Oro fue consecuencia de la combinación entre el aumento repentino del caudal y el taponamiento de la quebrada, factores que desencadenaron el movimiento de tierra. Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en la evaluación de las estructuras que permanecen en pie, con el objetivo de salvaguardar a los residentes y orientar el tipo de ayuda que sea requerida.

Esta emergencia se suma a otras registradas recientemente en el Tolima producto de la temporada de lluvias. Según datos de la Gobernación del departamento, varias poblaciones han reportado afectaciones en las cubiertas de sus viviendas, así como inundaciones de cultivos y vendavales relacionados con las condiciones climáticas. Para atender estas situaciones, la gobernación mantiene activo su monitoreo desde la central de operaciones y ha fortalecido la comunicación con los organismos de socorro. Cada alcaldía local, por su parte, evalúa de manera autónoma el panorama en su territorio, identificando las necesidades de las comunidades impactadas y diseñando posibles respuestas ante el agravamiento de las emergencias.

Frente al pronóstico de más lluvias, las autoridades insisten en el llamado a permanecer atentos a los comunicados oficiales, sobre todo en áreas cercanas a quebradas, laderas y suelos propensos a deslizamientos, para prevenir riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios del Tolima afectados por las lluvias según las autoridades?

De acuerdo con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, los municipios de Coello, Valle de San Juan, Natagaima, Dolores, Herveo, Purificación y Fresno, además de Ibagué, han reportado emergencias relacionadas con la temporada de lluvias, que incluyen daños en viviendas, inundaciones de cultivos y afectaciones a la infraestructura.

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la emergencia en el Cañón del Combeima?

Según información de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, la emergencia ocurrió en la vereda Pico de Oro debido a la creciente de la quebrada La Molienda y un represamiento de agua, lo que provocó un deslizamiento de tierra. Esto afectó la vía y tres viviendas, una de las cuales colapsó por completo mientras que las demás están siendo evaluadas por las autoridades para determinar su estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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