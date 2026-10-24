Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El asesinato de Luz, una mujer venezolana residente en Cravo Norte, Arauca, ha sacudido profundamente a la comunidad por la brutalidad de los hechos y el intento de ocultamiento del crimen. La Fiscalía informó ante el Juez 01 municipal de Arauca que la muerte ocurrió entre el 15 y 16 de octubre, periodo en el cual nadie logró contactarse con Luz, a pesar de los intentos de su hermano a través de Whatsapp. Su pareja sentimental, ahora imputado, ofreció versiones contradictorias sobre su paradero, asegurando primero que la mujer se había marchado con otro hombre.

Sigue a PULZO en Discover

El caso cobró aún más relevancia cuando se conoció la desaparición de los dos hijos de la pareja, de 11 y 13 años. Las autoridades encontraron a los menores durante las labores de búsqueda en la residencia, donde identificaron un hueco en el patio parcialmente cubierto. Según sus testimonios entregados a la trabajadora social, el padre les indicó que había enterrado un pescado en ese lugar y que no debían acercarse, bajo amenaza de castigo. Posteriormente, el hombre y los niños partieron hacia Arauca, donde estuvieron cerca de un mes.

Ante la confusión y angustia de los familiares, el sujeto aseguró que todos se habían desplazado a Venezuela debido al presunto fallecimiento de la abuela de Luz, versión que los allegados verificaron como falsa. La Comisaría de Familia de Cravo Norte activó la Alerta Rosa, un mecanismo para la ubicación y protección de personas desaparecidas con riesgo de violencia de género, y encontró a los niños bajo condiciones críticas, lo que permitió que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) restableciera sus derechos.

La Policía Judicial acudió a la vivienda tras la información suministrada por la menor de 13 años y halló el cuerpo de Luz, ya en estado de descomposición, enterrado en el patio. El dictamen médico-legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, con evidencia de lesiones en la cabeza y signos de sujeción. La Fiscalía recolectó suficientes pruebas para capturar al presunto responsable el 21 de octubre y posteriormente se realizó la audiencia de imputación, en la cual fue enviado preventivamente a prisión. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, aunque él se declaró inocente y podría enfrentar hasta 600 meses de cárcel.

Según la Defensoría del Pueblo, este caso no es un hecho aislado en Arauca. Durante el primer semestre del año se reportaron 777 casos de violencia de género en el departamento y, durante el año anterior, la cifra subió a 1.545 casos, de los cuales 10 fueron feminicidios. Municipios como Tame, Arauca y Arauquita encabezan los reportes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras recientes de violencia de género y feminicidios en Arauca?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el departamento de Arauca registró 777 casos de violencia de género en el primer semestre del año, con Tame, Arauca y Arauquita como los municipios más afectados. En el año anterior, la cifra ascendió a 1.545 casos en todo el departamento, de los cuales 10 fueron catalogados como feminicidios.

¿Qué medidas de protección reciben los menores víctimas de violencia basada en género según el ICBF?

De acuerdo con la información presentada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) restablece los derechos de los menores víctimas de violencia basada en género, garantizándoles protección y alejamiento del entorno que representa riesgo, como ocurrió con los hijos de Luz, quienes fueron ubicados bajo custodia de la entidad tras la activación de la Alerta Rosa por parte de la Comisaría de Familia de Cravo Norte.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.