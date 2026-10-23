La familia de Angie Valentina Rodríguez Ruiz busca respuestas sobre lo que ocurrió antes de que la joven cayera de una camioneta tipo turbo en Cajicá, Cundinamarca. La estudiante de Ingeniería Industrial, oriunda de Ubaté, falleció después de permanecer ocho días en una unidad de cuidados intensivos. Al respecto, su madre cuestiona la versión entregada sobre el accidente y pide esclarecer los hechos.

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El caso ocurrió el pasado 13 de octubre, cerca de la Universidad Militar Nueva Granada. En una entrevista con la emisora ‘La Más Bakana’, Luz Dary Ruiz, madre de la joven, relató que recibió una llamada de un intendente hacia las cinco de la tarde, en la que le comunicaron que su hija había sufrido un accidente y debía acudir al hospital de Cajicá.

La mujer explicó que Angie viajaba en la camioneta conducida por un hombre con quien había mantenido una relación sentimental. Según el relato de Ruiz, él sostiene que la joven se lanzó del vehículo, explicación que la familia espera contrastar con las pruebas y los testimonios disponibles.

“Tuvo que haber algún alegato o un agarrón para que sucediera esto; esa no es una decisión que se toma así nada más, como él dice que ella se lanzó del vehículo”, manifestó la madre durante la entrevista.

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Ruiz también habló sobre la relación sentimental de su hija, que habría durado entre tres y cuatro años. De acuerdo con su testimonio, comenzó a notar que la joven estaba triste y preocupada, además de observar moretones que inicialmente atribuía a caídas. Después, afirmó, conoció presuntos episodios de agresiones físicas, humillaciones y control sobre la ropa que podía usar Angie.

“La controlaba, le decía qué tenía que ponerse; no la dejaba usar vestidos, faldas ni camisas cortas”, aseguró Ruiz. La madre también señaló que el hombre habría ocasionado daños en la vivienda y afectado las pertenencias de su hija. Además, sostuvo que la empleadora de Angie le advertía sobre presuntos comportamientos de hostigamiento en el lugar de trabajo.

Frente al caso, Ruiz afirmó que existe una denuncia ante la Policía relacionada con los antecedentes que expuso. La familia espera acudir a la Fiscalía para aportar elementos que ayuden a esclarecer las circunstancias de la caída.

“Cuando pase todo esto y tengamos las cosas más claras, aportaremos todas las pruebas que tengo: videos, fotos y conversaciones”, explicó la madre en la entrevista citada por El Tiempo.

Por ahora, las circunstancias exactas de la caída no han sido esclarecidas. La familia también pidió a quienes hayan presenciado el hecho o tengan fotografías y videos que puedan aportar información que compartan ese material.

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