El presidente Abelardo De La Espriella, que sorprendió antes en pleno discurso, oficializó el nombramiento de Viviane Morales Hoyos como la nueva Consejera Comisionada de Paz de Colombia, según un comunicado emitido el 22 de octubre de 2026 en Bogotá.

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En el marco de esta designación, la Casa de Nariño confirmó que la funcionaria asumirá en calidad de encargada la dirección general de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

La administración nacional precisó que la nueva Consejera Comisionada liderará “una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos” para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Asimismo, el Gobierno detalló que la gestión de Morales verificará la destinación final de los fondos e identificará “las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos”.

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Cabe recordar que la denominada ‘paz total’ fue una de las banderas de Gustavo Petro durante su administración presidencial, que ahora queda bajo lupa en la actual gestión.

Desde la Presidencia destacaron que esta medida atiende a la determinación de “examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”.

Amparada en el marco constitucional, la funcionaria impulsará “la revisión de las políticas vigentes, las reformas necesarias y el desmonte de aquellas estructuras que hayan desviado sus propósitos institucionales”.

En su pronunciamiento oficial, el Gobierno enfatizó que “la paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad”.

La Casa de Nariño señaló que “la falsa paz no será una política permanente de Estado”, advirtiendo que la verdadera pacificación exige autoridad, cumplimiento de la ley y reparación efectiva.

El Ejecutivo nacional reafirmó además su compromiso de actuar “con firmeza y transparencia para que la paz se traduzca en resultados concretos y seguridad real para todos los colombianos”.

Con este nombramiento, la Presidencia indicó que marca un viraje de fondo en la conducción de las políticas públicas de pacificación, redefiniendo las prioridades del Estado.

La Consejera Comisionada iniciará sus labores directivas inmediatamente con el firme propósito de fiscalizar cada renglón presupuestal y operativo asignado a su despacho.

El Gobierno confía en que esta reestructuración permita consolidar un esquema de seguridad sostenible, erradicando distorsiones y garantizando justicia restaurativa para la sociedad.

¿De qué trató la ‘paz total’ de gobierno de Gustavo Petro?

La paz total constituyó la estrategia central de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia.

Esta iniciativa buscó la desactivación coordinada del conflicto armado mediante negociaciones simultáneas con organizaciones guerrilleras y acercamientos jurídicos con estructuras criminales.

El marco normativo principal quedó fijado mediante la Ley 2272 de 2022, que modificó la Ley de Orden Público para elevar la política a condición de Estado.

El enfoque gubernamental diferenció dos vías operativas: la negociación política con grupos de origen insurgente y el sometimiento a la justicia para bandas de alto impacto.

En el frente político, la administración instaló mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las antiguas FARC.

Paralelamente, la estrategia promovió procesos de sometimiento sociojurídico con grupos urbanos y estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo.

La política incorporó diálogos regionales vinculantes en los territorios para escuchar a las comunidades afectadas por la confrontación armada y la violencia.

Asimismo, la Ley 2272 creó el Servicio Social para la Paz como un esquema alternativo y voluntario al servicio militar obligatorio.

El componente humanitario de la propuesta incluyó pactos de cese al fuego bilateral para mitigar el impacto sobre las poblaciones vulnerables.

Adicionalmente, el concepto de Paz Total integró la protección ambiental y de los recursos hídricos bajo el principio normativo de paz con la naturaleza.

El proyecto asignó facultades a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para articular los acercamientos y designar delegados en las negociaciones.

El objetivo final buscó reducir la violencia histórica y garantizar la presencia integral de las instituciones públicas en las regiones más Apartadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.