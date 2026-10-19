Por: El Espectador

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Un nuevo escándalo rodea la “paz total”, la política impulsada durante el mandato de Gustavo Petro, luego de que se conocieran detalles sobre reuniones entre el exministro del Interior Armando Benedetti y antiguos líderes paramilitares. Según reveló una columna de Melquisedec Torres en El Colombiano, estas reuniones se enmarcaron en un intento por reabrir el proceso de Ralito, pero las versiones apuntan a que funcionarios del anterior gobierno habrían buscado presionar a exparamilitares para que entregaran testimonios en contra de figuras políticas como el actual presidente Abelardo de la Espriella, el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe y el difunto Germán Vargas Lleras.

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Las reacciones han sido contundentes. El presidente Abelardo de la Espriella, señalado como uno de los objetivos de la supuesta estrategia, calificó a Benedetti como un “criminal” y aseguró que la justicia tendrá la última palabra respecto a sus actos. Estas palabras se pronunciaron mientras se anunciaba la designación de Cristina Lombana, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y quien ya ha investigado a Benedetti, como secretaria de Transparencia del gobierno actual, según reseña El Espectador.

La polémica tomó más fuerza después de que Angie Rodríguez, quien era directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), fuera señalada en las publicaciones como encargada de preparar la colaboración de varios exjefes paramilitares, supuestamente siguiendo directrices de Gustavo Petro. El objetivo habría sido vincular a políticos de la derecha con crímenes perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo ilegal armado en Colombia. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los propios integrantes de las AUC, como Salvatore Mancuso, quien advirtió que los exlíderes designados como “gestores de paz” se rehusaron a efectuar este tipo de declaraciones.

Ante las acusaciones, Benedetti rechazó los señalamientos, los calificó como un intento de “perfilamiento de graves dimensiones” y responsabilizó al presidente de la Espriella de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. Además, anunció acciones legales en defensa de su nombre, tal como lo reportó El Espectador.

Gustavo Petro, por su parte, utilizó su cuenta de X para rechazar cualquier vinculación con presiones o instrucciones directas sobre los exparamilitares, subrayando que el proceso de diálogo fue abierto y reglamentado mediante la resolución 327 de 2025, orientado a buscar la verdad y reparar a las víctimas. Para el exmandatario, cualquier funcionario que haya actuado por fuera de la ley debe responder ante la justicia, pero rechazó adjudicaciones sin pruebas.

El partido Centro Democrático ha solicitado investigaciones sobre la anterior administración, asegurando que el Estado no debe ser convertido en herramienta de persecución política. Figuras como Álvaro Uribe han insistido en que han sido víctimas de “montajes judiciales”, mientras se cuestiona el silencio de Benedetti frente a las declaraciones de los paramilitares. Esta controversia revive antiguas tensiones entre sectores políticos y expone las dificultades en torno al esclarecimiento de la verdad y la construcción de paz en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en las reuniones entre exlíderes paramilitares y el gobierno Petro según El Colombiano?

De acuerdo con la columna de Melquisedec Torres publicada en El Colombiano, en estas reuniones, funcionarios del gobierno Petro habrían buscado que exlíderes paramilitares entregaran testimonios en contra de figuras políticas de derecha como Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Sin embargo, los propios exjefes paramilitares negaron haber aceptado tales presiones y aseguraron que se negaron a declarar en ese sentido.

¿Qué son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y qué papel jugaron en este caso?

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron un grupo armado ilegal implicado en violaciones a los derechos humanos. En el caso presentado, exlíderes de las AUC habrían sido contactados por el gobierno Petro para declarar en contra de figuras políticas de la derecha; sin embargo, rechazaron participar en las acusaciones, lo que generó un debate público sobre el manejo de la política de “paz total”.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.