Por: El Espectador

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Las próximas 48 horas se anticipan como decisivas tanto para el Congreso como para el Gobierno, según confirman fuentes citadas por este medio. La razón principal es que se determinará el futuro inmediato del Presupuesto General para 2027, que contempla un monto proyectado de 634,9 billones de pesos colombianos, impulsado por el Ejecutivo bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. Las decisiones que se tomen no solo repercutirán en la manera en la que se distribuyen los recursos públicos en los próximos años, sino también en el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, representante del partido Centro Democrático, y de la Cámara, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, han dejado claro que intentarán acelerar la discusión y aprobación del presupuesto en las plenarias de cada corporación. El texto ya superó el filtro de las comisiones correspondientes, por lo que solo resta la votación definitiva en los próximos dos días. De no lograrse un acuerdo antes de finalizar el 20 de octubre, la responsabilidad de expedir el presupuesto recaerá directamente en la Casa de Nariño, sede del ejecutivo nacional, según lo estipulan los procedimientos legislativos.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado por decreto no incomoda totalmente en Palacio. Esta vía permitiría al gobierno asignar partidas presupuestales bajo su propio enfoque y evitar así las modificaciones surgidas del debate parlamentario, que muchas veces conduce a ajustes y concesiones. Sin embargo, existe incertidumbre en algunos despachos oficiales respecto a qué versión del presupuesto tendría mayor respaldo jurídico en tal escenario. Esta inquietud revela tensiones sobre la legitimidad y las implicaciones legales del proceso.

No es la única decisión clave que se tomará en estos días: el Ejecutivo también debe definir las iniciativas oficiales que aún no han sido presentadas para discusión en el Capitolio. La gestión de la agenda legislativa y la proyección de los recursos del Estado se entrelazan en un momento de máxima relevancia política. Todas estas discusiones se dan en medio de estrategias específicas del presidente De la Espriella, quien recientemente ha evidenciado diferencias internas en sindicatos, según información adicional proporcionada por este medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se sabrá si el Presupuesto General 2027 se aprueba por el Congreso o por decreto?

La decisión sobre si el Presupuesto General de 2027 será aprobado en el Congreso o expedido por decreto se tomará al finalizar el 20 de octubre. Esto depende de si los debates finales prosperan en las plenarias del Senado y la Cámara en el plazo mencionado, de acuerdo con las fuentes oficiales consultadas.

¿Qué significa "expedir el presupuesto por decreto" en Colombia?

Expedir el presupuesto por decreto implica que la Casa de Nariño, es decir, el Ejecutivo, asume la facultad de aprobar el Presupuesto General directamente, sin necesidad de la aprobación del Congreso. Esto ocurre si el trámite legislativo no culmina a tiempo y permite que el Gobierno defina las partidas presupuestales conforme a su propia visión.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.